Look da capogiro per Mariah Carey. La cantante ha sfoggiato diamanti da 15 milioni di Euro alla cerimonia delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Diamanti da 15 milioni di Euro per Mariah Carey: i gioielli

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 a San Siro ha visto tra i protagonisti anche Mariah Carey. La cantante alle prese con l’italiano sulle note di “Nel blu dipinto di blu” (supportata dal gobbo), ha sfoggiato un look e dei gioielli.. da capogiro!

A lasciare di stucco infatti sono stati i diamanti indossati che valevano, come rivelato da Enternainment News e PageSix la bellezza di 15 milioni di dollari. Il look indossato è già destinato a fare storia, a quanto pare.

I dettagli sul look della cantante alla cerimonia d’apertura alle Olimpiadi

A tal proposito proprio PageSix ha svelato tutti i dettagli dei pezzi esclusivi indossati da Mariah Carey: «adornata con 306 carati di diamanti per un valore complessivo di 15 milioni di dollari, per gentile concessione di Levuma».

Entrando nello specifico ha aggiunto peraltro: che si tratta di «una serie di gioielli con diamanti taglio smeraldo, come una collana a doppio filo, un braccialetto e orecchini pendenti». Sono tutti rigorosamente incastonati in platino.

Non è la prima volta peraltro che Mariah Carey si affida a questo brand. Come rivelato dalla fonte infatti già ai VMAs 2025 aveva indossato delle creazioni sue. La collana era impreziosita da un pendente da 20 carati, ma da sola ne pesa ben 185.

Ad aggiungersi a tutto questo altri 55 carati di bracciale e orecchini con diamanti da 66 carati.

Non si può certamente dire che tra esibizione e look, Mariah Carey non abbia brillato durante la cerimonia di apertura di queste Olimpiadi.

CREDITI FOTO: CHINE NOUVELLE / SIPA / IPA

