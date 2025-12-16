San Gregorio Armeno celebra la popstar con una statuetta, tra tradizione e cultura pop internazionale

Mariah Carey tra i protagonisti del presepe napoletano

Da oltre trent’anni, Mariah Carey domina le festività musicali con il suo celebre brano All I Want for Christmas Is You. Oggi, la sua influenza si estende anche all’arte tradizionale. La popstar americana è stata trasformata in una statuina del presepe. La figura è esposta nella celebre via dei presepi di Napoli, San Gregorio Armeno.

La scelta di raffigurare Carey come personaggio del presepe crea un ponte tra tradizione e cultura pop moderna. La cantante diventa così un simbolo universale del Natale.

Mariah Carey
Mariah Carey Ph Ufficio Stampa

San Gregorio Armeno: il cuore della tradizione napoletana

Via dei presepi rappresenta il cuore della tradizione napoletana. Le botteghe artigiane creano ogni anno figure nuove e originali. Quest’anno, tra pastori e personaggi storici, spicca la statuina di Mariah Carey.

Gli artigiani spiegano che l’idea nasce per omaggiare un’icona globale. La statuina vuole riconoscere il ruolo della cantante nel portare lo spirito natalizio nel mondo.