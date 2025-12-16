Mariah Carey entra nel presepe napoletano: la “Voce del Natale” diventa statuina
San Gregorio Armeno celebra la popstar con una statuetta, tra tradizione e cultura pop internazionale
Mariah Carey tra i protagonisti del presepe napoletano
Da oltre trent’anni, Mariah Carey domina le festività musicali con il suo celebre brano All I Want for Christmas Is You. Oggi, la sua influenza si estende anche all’arte tradizionale. La popstar americana è stata trasformata in una statuina del presepe. La figura è esposta nella celebre via dei presepi di Napoli, San Gregorio Armeno.
La scelta di raffigurare Carey come personaggio del presepe crea un ponte tra tradizione e cultura pop moderna. La cantante diventa così un simbolo universale del Natale.
San Gregorio Armeno: il cuore della tradizione napoletana
Via dei presepi rappresenta il cuore della tradizione napoletana. Le botteghe artigiane creano ogni anno figure nuove e originali. Quest’anno, tra pastori e personaggi storici, spicca la statuina di Mariah Carey.
Gli artigiani spiegano che l’idea nasce per omaggiare un’icona globale. La statuina vuole riconoscere il ruolo della cantante nel portare lo spirito natalizio nel mondo.