Tutto quello che c’è da sapere su Mariano Catanzaro, dall’età, all’altezza, alle esperienze a Uomini e Donne e a La Pupa e il Secchione, a dove seguirlo su Instagram.

Mariano Catanzaro età, altezza e vita privata

Mariano Catanzaro nasce il 15 febbraio del 1983 a Napoli. La sua età, dunque, è di 36 anni, mentre la sua altezza è pari a 180 cm. Della sua vita privata sappiamo che l’ex tronista è molto legato alla sua famiglia. Per problemi economici, da bambino, Mariano è stato costretto a rimboccarsi le maniche, abbandonando così gli studi per aiutare i suoi genitori. A soli 15 anni diventa così venditore nei mercati, per poi lavorare allo stesso tempo anche in un centro estetico.

Ancora oggi Catanzaro ha un attaccamento morboso verso la famiglia e i valori tradizionali. Mariano è anche appassionato di musica e di ballo, in particolare di salsa e bachata. Per mettersi alla prova con una nuova esperienza, e per cercare l’amore, nel 2014 il verace partenopeo decide di partecipare per la prima volta a Uomini e Donne, in qualità di corteggiatore.

La partecipazione a Uomini e Donne

Per la prima volta Mariano Catanzaro decide di partecipare a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore di Valentina Dallari. Qui conquista il cuore del pubblico, per via della sua simpatia e i suoi modi di fare, nonostante qualche reazione ritenuta dai più troppo esagerata. Tuttavia, nonostante il bel legame instaurato, la tronista ad un tratto decise di eliminarlo. A quel punto Mariano, tra le lacrime, lasciò lo studio, ritornando però a far parte del cast del dating show qualche tempo dopo.

Catanzaro, infatti, arriva nel parterre di corteggiatori di Desirée Popper, ma anche stavolta le cose non vanno come previsto. La tronista, infatti, improvvisamente, spiazzando tutti, decide di interrompere la sua esperienza a metà percorso, tornando a casa da sola, non riuscendo ad andare avanti. Ancora una volta così, il bel napoletano è costretto a tornare a casa col cuore infranto.

Il suo riscatto arriva però nel 2018, quando a Mariano Catanzaro viene offerta la possibilità di diventare tronista di Uomini e Donne. Inizia così il suo percorso, che tuttavia non è stato esente da numerose critiche. Mariano, infatti, viene accusato anche dalla stessa Maria De Filippi di non essere spontaneo e di avere comportamenti esagerati. Ciò nonostante durante il suo trono Catanzaro fa la conoscenza di Valentina Pivati, con la quale scatta la scintilla. Dopo una conoscenza fatta di alti e bassi, i due lasciano insieme il programma. Tuttavia la relazione dura soltanto una manciata di settimane. Nell’agosto dello stesso anno, infatti, Valentina annuncia la fine della relazione con Mariano, che si ritrova così nuovamente single.

Mariano Catanzaro a La Pupa e il Secchione

Dopo la fine della parentesi Uomini e Donne, Mariano Catanzaro ha voltato pagina. Dopo una breve, ma chiacchieratissima, relazione con Emanuela Titocchia, che per settimane ha fatto discutere il web, per l’ex tronista sta per arrivare una nuova opportunità televisiva. Da martedì 7 gennaio 2020 partirà su Italia 1 la nuova edizione de La Pupa e il Secchione (e viceversa), e a far parte del cast ci sarà proprio Mariano.

Catanzaro prenderà parte al reality in qualità di Pupo, categoria che per la prima volta appare all’interno del programma. Qui verrà affiancato da una Secchiona, che avrà il compito di istruirlo su alcune principali nozioni di diverse materie.

Come si relazionerà Mariano Catanzaro a La Pupa e il Secchione? Non resta che attendere la prima puntata per scoprirlo.

Mariano Catanzaro su Instagram

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con Mariano Catanzaro, possono seguire con semplicità l’ex tronista di Uomini e Donne tramite la sua pagina ufficiale Instagram. Il bel partenopeo è già apprezzato da migliaia di followers, e ama condividere con il pubblico gli istanti più belli della sua vita privata. Di certo, inoltre, non mancheranno i momenti più esilaranti da La Pupa e il Secchione.

Novella 2000 © riproduzione riservata.