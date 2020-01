Conosciamo insieme tutti i protagonisti della nuova edizione de La Pupa e il Secchione: i nomi, l’età, l’altezza e il profilo Instagram dove seguirli.

La Pupa e il Secchione: ecco chi sono le pupe e le secchione

Nella giornata del 7 Gennaio 2020, con qualche mese di ritardo, torna in prima serata su Italia 1, un reality attesissimo da tutti gli amanti del trash. Stiamo parlando de La Pupa e il Secchione che sarà tra i primi programmi a debuttare con l’arrivo del nuovo anno.

In casa Mediaset si è pensato di dare nuova linfa alla trasmissione che vedrà al timone di conduzione Paolo Ruffini, con la gentile partecipazione di Francesca Cipriani nel ruolo di ‘disturbatrice’. Nella giuria, invece, rivedremo a quanto pare, come rivelato da Chi, Valeria Marini e Vittorio Sgarbi, insieme ad Aldo Busy, new entry, annunciato da SuperGuidaTv.

Queste dunque le prime informazioni emerse sul programma. Ma chi sono le pupe e chi le secchione?

Al momento per conoscere le pupe dovremmo attendere l’inizio della puntata, quando verranno svelate per la prima volta. Nel frattempo però possiamo invece conoscere meglio, attraverso alcune news, chi sono le secchione. In totale saranno due. Ecco i loro nomi:

Florencia Lourdes Genna . Di lei non conosciamo né età né altezza , ma sappiamo che è una professoressa di matematica di San Martin (Argentina). Presta servizio presso l’Istituto Comprensivo Giuseppe Toniolo di Pieve di Soligo (TV) e stando alle indiscrezioni pare dia anche lezioni private di materie scientifiche. Qui il suo account ufficiale di Instagram, ancora poco seguito.



. Di lei non conosciamo né né , ma sappiamo che è una professoressa di matematica di San Martin (Argentina). Presta servizio presso l’Istituto Comprensivo Giuseppe Toniolo di Pieve di Soligo (TV) e stando alle indiscrezioni pare dia anche lezioni private di materie scientifiche. Qui il suo account ufficiale di Instagram, ancora poco seguito. Maria Assunta Scalzi. Della seconda secchiona, invece abbiamo qualche curiosità in più da proporvi. Sappiamo che è una classe ’95 (dunque la sua età è di 25 anni) e arriva dall’Isola di Capo Rizzuto. Non sappiamo invece l’altezza. Ha frequentato l’istituto classico Pitagora a Crotone. Grazie alla sue capacità è riuscita a vincere il concorso di poesia in dialetto (a livello nazionale) Premio Ischitella con la poesia I pinnulari, ma non solo.



La protagonista de La Pupa e Il Secchione infatti pare che ha anche vinto il concorso di poesia denominato I ragazzi del sabato del villaggio, dove ha recitato i versi delle opere di Leopardi interamente in dialetto calabrese. Tra le altre cose sappiamo che ha conseguito la Laurea triennale in lettere e beni culturali e ha la Laurea magistrale in Filologia moderna all’Università della Calabria. Ha effettuato anche un Master in Didattica dell’italiano come L2 per insegnare la lingua agli stranieri.



Insomma un curriculum davvero niente male. Anche lei ha un profilo Instagram (qui per seguirla).

Ma ora andiamo a vedere insieme tutte le informazioni utili sui protagonisti maschili pupi e secchioni del reality…

La Pupa e il Secchione: conosciamo i protagonisti pupi e secchioni

Ora che abbiamo conosciuto parzialmente le protagoniste femminili de La Pupa e il Secchione, concentriamoci invece sui nomi degli uomini.

Ma partiamo con il conoscere i due nomi dei pupi:

Mariano Catanzaro. A differenza degli altri protagonisti Mariano è conosciuto per essere un ex volto di Uomini e Donne. Nato il 15 Febbraio 1983 a Napoli, la sua età è di 35 anni , mentre l’ altezza di 1,80 cm . Negli ultimi anni è stato al centro del gossip per la storia con l’ormai ex fidanzata, Emanuela Tittocchia. Sebbene si pensasse potesse essere uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4, ad attenderlo e portarlo alle luci della ribalta ci penserà per l’appunto La Pupa e Il Secchione . Se volete potete seguire Mariano Catanzaro sui Instagram (qui) e Tik Tok (qui).



A differenza degli altri protagonisti è conosciuto per essere un ex volto di Uomini e Donne. Nato il 15 Febbraio 1983 a Napoli, la sua è di , mentre l’ di . Negli ultimi anni è stato al centro del gossip per la storia con l’ormai ex fidanzata, Emanuela Tittocchia. Sebbene si pensasse potesse essere uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4, ad attenderlo e portarlo alle luci della ribalta ci penserà per l’appunto . Se volete potete seguire sui Instagram (qui) e Tik Tok (qui). Stefano Beacco invece è uno stripper nato a Milano il 19 ottobre, ma non conosciamo la sua età o altezza. In passato (nel 2015) ha preso parte al video musicale Single di Alex Palmieri. Sempre nello stesso anno è arrivato terzo al Campionato IFBB Italia, dove si è presentato nella categoria Mens Physique Juniores e secondo al Ludus Maximus. Ha studiato come osteopata. Pare sia un grande appassionato di motori. Qui per seguirlo su Instagram.

A seguire ecco invece chi sono i secchioni:

Giovanni Boni . Del giovane sappiamo solo che è uno studente, ma non abbiamo altre informazioni circa l’ età , l’ altezza o il profilo Instagram .



. Del giovane sappiamo solo che è uno studente, ma non abbiamo altre informazioni circa l’ , l’ o il profilo . Giovanni Tobia De Benedetti è nato nel 1996, dunque l’ età è di 24 anni, è di Roma. Dopo il Liceo Classico ha proseguito gli studi della lingua latina e greca presso l’Accademia Vivarium Novum di Roma. Attualmente è uno studente di Lettere classiche presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza. Anche di lui non conosciamo alcun account Instagram .



è nato nel 1996, dunque l’ è di 24 anni, è di Roma. Dopo il Liceo Classico ha proseguito gli studi della lingua latina e greca presso l’Accademia Vivarium Novum di Roma. Attualmente è uno studente di Lettere classiche presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza. Anche di lui non conosciamo alcun account . Lorenzo De Lauretis vive all’Aquila, ma non abbiamo informazioni circa l’ età o l’ altezza . Di lui sappiamo che è un creatore di siti web e un collaboratore dell’Università degli studi della sua città natale. Nel 2018 ha vinto il premio Brain e ha una Laurea triennale in Informatica, ma anche quella Magistrale in Informatica con 110 e lode. Lorenzo ha già all’all’attivo la partecipazione a Ciao Darwin 8 nella puntata “Cime contro Rape” e ha recitato nel cortometraggio N’Emy: AdultAdolescente. Tra le curiosità sappiamo che parla 5 lingue e ha avuto modo di studiare anche a Malaga. Non abbiamo informazioni circa il suo account Instagram .



vive all’Aquila, ma non abbiamo informazioni circa l’ o l’ . Di lui sappiamo che è un creatore di siti web e un collaboratore dell’Università degli studi della sua città natale. Nel 2018 ha vinto il premio Brain e ha una Laurea triennale in Informatica, ma anche quella Magistrale in Informatica con 110 e lode. ha già all’all’attivo la partecipazione a Ciao Darwin 8 nella puntata “Cime contro Rape” e ha recitato nel cortometraggio N’Emy: AdultAdolescente. Tra le curiosità sappiamo che parla 5 lingue e ha avuto modo di studiare anche a Malaga. Non abbiamo informazioni circa il suo account . Dario Massa. Di lui conosciamo solo l’età, ma non l’altezza o il profilo Instagram. Ha 26 anni e arriva da Bacoli (Napoli). Nella vita fa il game designer. È un grande esperto di enigmistica, escape room, gamification e crea anche giochi da tavolo. Esattamente come Lorenzo De Laurentis ha partecipato alla medesima puntata di Ciao Darwin 8.

Raffaello Mazzoni è un altro protagonista de La Pupa e Il Secchione . Di lui non sappiamo né età né altezza , ma sappiamo che è ricercatore medico e arriva da Bologna, anche se vive a Firenze. In passato ha partecipato a Take me out. Il suo soprannome è ‘Il Conte’. Non conosciamo il suo profilo su Instagram.



è un altro protagonista de . Di lui non sappiamo né né , ma sappiamo che è ricercatore medico e arriva da Bologna, anche se vive a Firenze. In passato ha partecipato a Take me out. Il suo soprannome è ‘Il Conte’. Non conosciamo il suo profilo su Andrea Santagati è un maestro di scacchi. Non sappiamo nulla invece su età, altezza o profilo Instagram.

Questi dunque i pupi, le pupe, i secchioni e le secchione de La Pupa e il Secchione, pronto a tornare nel piccolo schermo e tenerci così compagnia. Vi ricordiamo che la messa in onda è prevista per martedì 7 Gennaio su Italia 1.

Potrebbero interessarti anche:

Novella 2000 © riproduzione riservata.