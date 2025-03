In chiusura di puntata oggi a Verissimo, Silvia Toffanin ci ha tenuto a rivolgere un pensiero a Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo. La conduttrice le ha rivolto delle bellissime parole d’affetto e non ha nascosto le lacrime e tutta la sua commozione.

Silvia Toffanin ricorda commossa Eleonora Giorgi

Il 3 marzo a 71 anni è morta la nota e amata attrice Eleonora Giorgi, a causa di un tumore al pancreas. In tanti l’hanno ricordata con dei pensieri speciali sui social e non solo. Lei in TV ha raccontato in diverse occasioni il suo percorso e la sua lotta contro la malattia e a Verissimo da Silvia Toffanin aveva trovato un po’ la sua casa.

Dopo la sua scomparsa gli account della trasmissione hanno dedicato a Eleonora Giorgi diversi contenuti video per ricordarla con affetto. Silvia Toffanin si era tanto affezionata a lei e oggi, in chiusura di puntata non ha nascosto la sua emozione. Piuttosto commossa e tra le lacrime, la conduttrice ha rivolto un pensiero alla regista, con la quale aveva creato un bellissimo legame.

Con la voce rotta dall’emozione ha detto: “Dando appuntamento a domani ci tenevo a ricordare Eleonora Giorgi. Noi avevamo il nostro appuntamento speciale in cui lei si raccontava e ci raccontava come stava. E lo faceva sempre con tanta speranza, serenità, anche con un po’ di ironia. Io mi sono tanto emozionata con lei perché ho rivissuto un percorso che avevo fatto con la mia mamma, che se n’è andata per la stessa malattia.

Quindi l’ho sentita materna come se mi facesse da mamma. La voglio ringraziare per avermi aperto il suo cuore e avermi fatto conoscere la sua parte più fragile e per aver scelto noi e averci dato fiducia. Ringrazio i figli per essere stati esemplari. Un bacio Eleonora, ovunque tu sia”.

Successivamente Silvia Toffanin ha mandato in onda un filmato con alcuni dei momenti più belli vissuti con Eleonora Giorgi a Verissimo. La clip si è chiusa con la frase: “Ciao Eleonora, ti vogliamo bene”.

Così si è chiusa la puntata di oggi del programma di Canale 5, con un ricordo sentito e delicato. Alla famiglia di Eleonora Giorgi rinnoviamo la nostra vicinanza.