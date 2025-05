Il Papa è stato eletto in questi giorni e stasera Mario Adinolfi è scoppiato a piangere non appena ha visto le immagini

Mario Adinolfi ha scoperto in diretta dell’elezione di Papa Leone XIV ed è scoppiato in lacrime mentre guardava le immagini a L’Isola dei Famosi.

Le lacrime di Mario Adinolfi

Grandi eventi sono accaduti nel corso della puntata di questa sera dell’Isola dei Famosi, come per esempio i rimproveri di Veronica Gentili a diversi naufraghi o le lacrime di Antonella Mosetti. Sono stati decretati anche i leader delle due squadre e Lorenzo Tano è stato eliminato per sempre.

A un certo punto è stata la volta della prova per la sopravvivenza dei naufraghi, i quali hanno tentato di guadagnarsi il fuoco. La squadra dei Giovani ha ricevuto una punizione a causa della violazione del regolamento, mentre i Senatori hanno proceduto con la sfida.

Tutti fatta eccezione per Mario Adinolfi, il quale ha risposto ad alcune domande sulla storia della Chiesa per far guadagnare alcuni secondi in più ai propri compagni. Ma non prima di aver scoperto dell’elezione di Papa Leone XIV avvenuta qualche giorno fa.

TROVA QUALCUNO CHE TI GUARDI COME ADINOLFI GUARDA IL PAPA ❤️#Isola pic.twitter.com/JCmHMNQFbl — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 12, 2025

Mario Adinolfi, non appena ha visto le immagini, è scoppiato a piangere e si è detto particolarmente emozionato. “Mi ero ripromesso di non piangere“, ha esclamato prima di proseguire:

“Questo momento mi fa davvero felice, viva il Papa. Questo è l’inizio di un percorso importante per la Chiesa. Lui è il vescovo della mia città e ha iniziato il suo percorso oggi.

Questo evento ha fatto notizia su tutti i giornali e tocca le anime del mondo. La scelta del nome non è casuale, fa seguito a Leone XIII che aprì ai temi sociali e dei più bisognosi”.

Un momento sicuramente molto emozionante per Mario Adinolfi e per tutti i fedeli all’ascolto.