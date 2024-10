Tempo di reunion nella sesta puntata di Matrimonio a prima vista 13 con le anticipazioni che rivelano che ciò porterà a una forte reazione per uno degli sposi. Vediamo quindi tutto quello che accadrà nel prossimo appuntamento del programma.

Le anticipazioni della sesta puntata di Matrimonio a prima vista 13

La quinta puntata di Matrimonio a prima vista si è soffermata sulle convivenze di tutte le coppie. C’è chi sta benissimo e chi invece sembra essere in profonda crisi, ma qualcuno forse non se ne accorge. Cosa accadrà quindi nella sesta puntata di Matrimonio a prima vista 13 secondo le anticipazioni?

In questo appuntamento ci sarà la reunion delle tre coppie, come di consueto in tutte le edizioni. E quindi i protagonisti avranno modo di confrontarsi sui loro percorsi. Prima però faranno un servizio fotografico (coppia per coppia) in cui per qualcuno si noterà la differenza tra oggi e il giorno del matrimonio.

Le coppie quindi si riuniranno in un appartamento e inizieranno a conoscersi e parlare dei loro percorsi. Da qui verranno fuori le prime impressioni e le prime differenze. Anthony e Asia risulteranno quelli molto affiati e in costante divertimento. Ma qualcuno farà notare loro che questa potrebbe essere solo una fase. Loro però non ci crederanno.

Erik e Valentina si mostreranno per quelli che sono e cioè parleranno dei momenti positivi e di quelli negativi, ma si capirà che sono una coppia molto affiatata. E lo noteranno anche le altre coppie.

Concludiamo le anticipazioni della sesta puntata di Matrimonio a prima vista 13 con Pietro e Chiara. E saranno loro a rimanere molto scottati da questa reunion. Prima di tutto esprimeranno con gli altri punti di vista diversi: Chiara dirà che va tutto bene, mentre Pietro agli uomini dirà che ci sono dei problemi importanti. Le altre due coppie noteranno questi problemi e lo diranno. Ma sarà dopo la visione delle foto delle nozze che Pietro avrà un momento di sconforto e esploderà con la moglie espondendo tutte le problematiche tra loro. Per Chara sarà un colpo inaspettato.

Quando va in onda la sesta puntata del programma

Stiamo giungendo alla fine dell’esperimento di Matrimonio a prima vista 13 e dopo le anticipazioni della sesta puntata vediamo anche quado va in onda. A tal proposito, questa sesta puntata andrà in onda su Real Time mercoledì 23 ottobre alle ore 21.30.

La puntata può essere rivista attraverso le repliche sempre sul Real Time oppure on-demand sul sito di Discovery Plus in maniera totalmente gratuita.

Per chi sottoscrive un abbonamento a Discovery Plus, invece, ogni mercoledì si può vedere in esplusiva un nuov episodio di Matrimonio a prima vista.