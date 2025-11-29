Mario Lavezzi, visibilmente commosso, ha ricordato la profonda amicizia che lo legava a Ornella Vanoni

nel salotto di Silvia Toffanin, durante l’ultima puntata di Verissimo

Il ricordo

Il celebre cantautore e compositore, da sempre tra le persone più vicine all’artista, ha condiviso momenti toccanti e intimi legati agli ultimi giorni della cantante, scomparsa venerdì scorso all’età di 91 anni.

“È andata via come lei avrebbe voluto. Una morte improvvisa, totalmente inaspettata”, ha raccontato Lavezzi, spiegando di aver appreso la notizia con enorme dolore. “Erano le 22.30, ho ricevuto una chiamata. Io sono scoppiato in lacrime e ho passato il telefono a mia moglie”. Subito dopo, ha raggiunto l’abitazione di Ornella”.

Una scena che Lavezzi ricorda con profonda emozione: “Era mia sorella, avevo le chiavi di casa per qualsiasi evenienza”, ha aggiunto, lasciandosi travolgere dall’affetto e dalla commozione.

Negli ultimi giorni, Ornella aveva parlato di forti dolori alla schiena: “Diceva di avere un dolore pazzesco e di non riuscire nemmeno a respirare. Ha vissuto due mesi complicati, con vari problemi fisici, tra cui una pericardite”, ha spiegato ancora il compositore.

Lavezzi ha anche raccontato quale fosse l’ultimo progetto artistico della cantante: un brano inedito realizzato insieme a Gino Paoli. “Doveva uscire un loro duetto dal titolo ‘Quando ti rivedrò’. Oggi quelle parole assumono un significato completamente diverso”, ha dichiarato con la voce rotta dall’emozione.

Un ricordo struggente, quello di Mario Lavezzi, che restituisce tutta la profondità del legame con la grande regina della musica italiana.