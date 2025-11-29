Il conduttore romano vive una stagione televisiva particolarmente intensa e si prepara a un doppio impegno

Un periodo d’oro per Max Giusti

Per Max Giusti questo è davvero un momento di grande visibilità televisiva. Domenica segnerà il suo ritorno nel preserale Mediaset con la nuova stagione di Caduta Libera, un appuntamento che riporta il comico romano in una fascia molto amata dal pubblico.

La nuova sfida: Scherzi a Parte

Secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, Giusti affiancherà al preserale un compito di grande prestigio: sarà lui a condurre la prossima edizione di Scherzi a Parte, lo storico programma dedicato ai celebri scherzi ai danni di personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Un ritorno che profuma di tradizione

Come anticipa la stessa fonte, l’intento di Mediaset è quello di riprendere alcuni dei titoli più rappresentativi della rete, puntando su una riedizione fedele allo spirito originale. Scherzi a Parte rientra proprio in questa volontà di riportare in tv un formato iconico, aggiornato ma sempre riconoscibile.

Produzione già all’opera

DavideMaggio.it ha inoltre rivelato che le registrazioni degli scherzi sono iniziate da mesi. Le troupe sono già al lavoro per confezionare nuove gag, complicità segrete e situazioni sorprendenti che verranno svelate al pubblico nel corso della stagione.