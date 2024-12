Come mai stasera non c’è Ballando con le Stelle?

Stasera Ballando con le Stelle non va in onda in prima serata su Rai 1! Ecco perché oggi 7 dicembre non c’è la diretta e quando torna la prossima puntata.

Ballando con le Stelle non va in onda: ecco perché

Cambio nella programmazione di Rai 1 come già aveva accennato Milly Carlucci la scorsa settimana. Ballando con le Stelle questa sera non va in prima serata. Perché? Vi starete chiedendo. C’è un motivo dietro la mancata messa in onda della trasmissione di ballo.

Ballando con le Stelle infatti lascerà spazio per questo sabato 7 dicembre alla Prima stagionale della Scala di Milano, in programma alle 21:00. L’evento sarà trasmesso su Rai 1. Troveremo comunque alla conduzione Milly Carlucci, che farà compagnia al pubblico insieme a Bruno Vespa e Serena Scorzoni.

Questo dunque spiega perché Ballando con le Stelle non va in onda oggi su Rai 1.

La semifinale di Ballando quindi sarà costretta a slittare. Ricordiamo che durante la puntata precedente ci sono state delle importanti modifiche. Per prima cosa ricordiamo che Nina Zilli a causa di un nuovo infortunio è stata costretta al ritiro. Samuel Peron, invece, che ha sostituito Angelo Madonia accanto a Federica Pellegrini, si è infortunato. Per tale ragione è nata una nuova accoppiata. La Divina è stata affidata a Pasquale La Rocca.

Tra le altre coppie che ritroveremo dopo il ripescaggio abbiamo Tommaso Marini e Sophia Berto, ma anche Federica Nargi e Luca Favilla. Nella pista di Ballando con le Stelle torneranno anche i favoritissimi Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, così come Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti.

Poi anche Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina che hanno vinto lo spareggio a Ballando con le Stelle la scorsa settimana, ma anche Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. Tra loro si nasconde il vincitore!

La prossima puntata di Ballando quando va in onda

Se stasera non va in onda quando ci sarà allora la prossima puntata di Ballando con le Stelle se stasera salta la messa in onda?

Per vedere la trasmissione di Milly Carlucci si dovrà attendere sabato prossimo, ovvero il 14 dicembre, quando assisteremo alla penultima puntata del programma televisivo.

In questa data assisteremo ufficialmente alla semifinale e scopriremo quali sono le coppie che accederanno alla finalissima e si contenderanno la vittoria finale!

Grazie a TV Blog è emerso già che sarà Fabio Fognini il ballerino per una notte scelto per la penultima puntata di Ballando con le Stelle.