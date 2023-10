Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Ottobre 2023

Ballando con le stelle

Il bacio tra Mariotto e Mammucari

L’arrivo di Teo Mammucari è stato un vero e proprio uragano a Ballando con le Stelle. Il conduttore si è messo in gioco per la prima volta nel ballo. Non l’aveva mai fatto, eppure ha deciso di metterci davvero tanto impegno. Vuole fare bene e, scherzando, ha detto di sentirsi quasi vincitore.

Teo Mammucari ha quindi portato un boogie guidato dalla sua insegnante Anastasia Kuzmina! Dopo le parole di Selvaggia Lucarelli, che l’ha messo in guardia per la sua tanta esuberanza, invitandolo a non esagerare, Guillermo Mariotto si è detto “confuso”. Allo stesso tempo però ha sottolineato che, a differenza della collega, apprezza il suo ego.

Poi il dilemma di Guillermo Mariotto, che si è domandato: è sexy o ha ballato? Parole che hanno fatto piacere a Teo Mammucari, il quale l’ha ringraziato per queste affermazioni. Un altro momento divertente è arrivato con i voti. Zazzaroni gli ha dato un 7; Canino e la Smith un 6; meno convinta la Lucarelli che gli ha rifilato un 5; Mariotto l’ha premiato con un 9. Mammucari ha totalizzato ben 33 punti.

L’ottimo voto arrivato da Guillermo Mariotto ha portato Teo Mammucari a correre da lui e dargli un bacio sulle labbra, per poi commentare divertito: “Mariò hai pure le labbra profumate, ma che ti sei messo?”. Nemmeno a dirlo il momento è diventato virale e ha fatto il giro del web, divertendo il pubblico social e non solo!

