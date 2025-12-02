Il rapper porta sul palco in un viaggio immersivo che unisce i tre album della sua Trilogia

È ufficiale: Marracash torna dal vivo con “Marra Palazzi 25”, la nuova tournée nei principali palasport italiani. Un annuncio che era nell’aria ma che, nel giro di poche ore, ha trasformato la tournée in un caso mediatico: su dieci date, otto sono già sold out, compresa Firenze il 4 dicembre. Un risultato che conferma il rapper come uno degli artisti più influenti del panorama italiano.

Un anno di successi che riscrive la storia del rap

Il tour arriva a chiusura della sua Trilogia discografica e di un anno che ha segnato un punto di svolta: Marracash è stato infatti il primo rapper italiano a portare uno show negli stadi, radunando quasi 300 mila spettatori durante l’estate 2025. Un traguardo che ha richiesto soluzioni tecniche e creative mai viste in un tour italiano.

Uno spettacolo che va oltre il concerto

“Marra Palazzi 25” non è solo musica: è un viaggio narrativo costruito in sei capitoli, dove suoni, immagini e introspezione si fondono. Marra porta sul palco un racconto che ripercorre le tappe più profonde e complesse della sua crescita artistica, trasformando il concerto in un’esperienza immersiva pensata per coinvolgere totalmente il pubblico.

La forza della Trilogia: Persona, Noi Loro Gli Altri, È Finita la Pace

La scaletta attraversa i tre album cardine della sua evoluzione:

Persona (2019 – nove dischi di platino)

Noi, Loro, Gli Altri (2021 – sette dischi di platino)

È Finita la Pace (2024 – doppio platino)

Accanto ai brani simbolo della Trilogia, il rapper inserisce alcuni pezzi esterni, scelti per completare un percorso che unisce memoria, cambiamento e maturità artistica.