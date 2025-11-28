A distanza di qualche anno dalla separazione, Marracash torna a parlare della rottura con Elodie, rivelando cosa è accaduto tra loro.

La versione di Marracash

Sono trascorsi alcuni anni ormai da quando Marracash ed Elodie hanno messo un punto alla loro relazione. In queste ore tuttavia il rapper è tornato a parlare della rottura con la cantante e l’ha fatto nel suo libro, intitolato Qualcosa in cui credere. Nel romanzo così l’artista dà la sua versione dei fatti, rivelando per la prima volta cosa è accaduto con la Di Patrizi. La crisi, come si legge, comincia nel momento in cui il cantante inizia a lavorare all’album Noi, loro, gli altri (che vede in copertina anche la stessa Elodie). Il rapper spiega che i due hanno fatto il possibile per risanare le crepe e in merito ha dichiarato:

“Cercavamo di provarci, non volevamo separarci, ma allo stesso tempo sapevamo che le cose non andavano. Il giorno in cui scattiamo la copertina, decidiamo di lasciarci. Elodie era super carina. Ci ha provato, si è impegnata”.

LEGGI ANCHE: Giorgia passa il microfono ad una fan e la fa cantare durante un concerto

Dopo la rottura, non ancora pubblica, iniziano ad uscire alcune foto di Elodie in compagnia di un altro uomo. A quel punto Marracash aggiunge: “Escono delle foto di lei che frequenta un’altra persona. Ma pubblicamente non si sapeva ancora che ci eravamo lasciati, c’erano solo dei gossip. Per me quella situazione a quel punto diventa devastante”. Tra i due così arriva un acceso confronto, durante il quale il rapper chiede alla cantante il perché del suo comportamento. L’artista a quel punto aggiunge: “Ero arrivato a credere che lei volesse farmi del male, che volesse sabotare il mio lavoro”.

Dopo il faccia a faccia tra i due è però tornato il sereno e tra loro è rimasto un ottimo rapporto.

