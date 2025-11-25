Intervista intima ed emozionante quella che Martina Colombari ha rilasciato a Belve. L’attrice si è infatti commossa parlando delle difficoltà del figlio Achille.

La commozione di Martina Colombari

Tra gli ospiti della nuova puntata di Belve, in onda questa sera su Rai 2, c’è anche Martina Colombari. L’attrice si è così raccontata a cuore aperto e nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani, come ci svelano le prime anticipazioni, non sono mancate le emozioni. L’ex Miss Italia infatti non ha potuto trattenere la commozione, in particolare quando ha parlato delle difficoltà del figlio Achille. In merito la Colombari ha dichiarato:

“Se questo ci ha più unito o allontanato con mio marito? Ci ha rafforzato come coppia e come famiglia. Se si ammala un familiare si ammala tutta la famiglia. Quando ci sono stati episodi gravi come mi sono comportata? Non sono una super mamma. Sono una mamma che ha agito con il cuore, che ha chiesto aiuto. Si trattava di mettere in sicurezza nostro figlio, anche con scelte dolorose. Ma se tu hai un figlio con un tumore gli fai fare la chemioterapia e se hai un figlio che ha degli episodi psicotici o un suo malessere e non sai come poterlo aiutare, devi farlo fare a chi ne è competente”.

Ma non è finita qui. Nello studio di Belve, Martina Colombari ha poi raccontato della sua lunga storia con Billy Costacurta. “Una volta ha detto che lui è Rocco Siffredi. In che senso?” chiede la padrona di casa Francesca Fagnani. “Mio marito mi dice sempre che ho un gran sedere” risponde ridendo l’attrice.

Come se non bastasse la Colombari ha anche menzionato la relazione avuta in passato con Alberto Tomba e così alla Fagnani rivela: “È stato un amore. Se non fosse stato per il suo entourage sarebbe andata avanti anche di più”.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.