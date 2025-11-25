Amici | Musica | Televisione
Amici 25, tre nuovi ingressi nella scuola: ecco chi sono
Ad Amici 25 fanno il loro ingresso tre nuovi allievi
Come già rivelato dalle anticipazioni, durante il daytime di oggi di Amici 25 abbiamo assistito all’ingresso nella scuola di tre nuovi allievi. Si tratta nel dettaglio di due cantanti e di una ballerina. Uno di loro, peraltro, ha già partecipato a X Factor!
Amici 25, tre nuovi ingressi nella scuola
Dopo il daytime di ieri in parte dedicato a Ornella Vanoni e a una lite in casetta tra allievi, oggi è tornata una nuova puntata del pomeridiano di Amici 25. Abbiamo visto nel dettaglio l’ingresso di tre nuovi concorrenti.
Già le anticipazioni di SuperGuida TV e di Amici News ci avevano rivelato la presenza di due cantati e di una ballerina che avrebbero fatto il loro debutto nella scuola di Amici 25. Solo oggi però abbiamo fatto la loro conoscenza effettiva.
Il tutto si è svolto con delle esibizioni da parte dei ragazzi portate sul palco. A fare il suo ingresso per primo è stato Lorenzo. Un volto non del tutto nuovo al pubblico, dato che ha partecipato a X Factor 2024. A volerlo fortemente sono stati Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Sarà quindi lui a decidere con chi voler lavorare poi. Il ragazzo ha ricevuto i consensi dell’intera commissione, così come le sue compagne che si sono esibite poco poco.
In seguito è arrivata nello studio di Amici 25 anche Giorgia, talentuosa ballerina che è stata fortemente voluta da tutti e tre gli insegnanti, i quali ora dovranno capire con chi vorrà lavorare lei. Sicuramente in pole position c’è la maestra Celentano, dato che l’allieva è una danzatrice di classico. Ma non solo.
Poco dopo è abbiamo fatto la conoscenza di Elena. La cantante si è esibita con la chitarra, mettendo in mostra anche le sue doti da musicista. Lei è stata presentata da Anna Pettinelli e, anche in questo caso, sembra avere colpito positivamente tutti.
Anche il pubblico che segue Amici 25 è parso felice ed entusiasta per i tre nuovi allievi, che hanno poi potuto conoscere gli altri compagni. Ora sta a loro riuscire a conservare il banco!
Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.