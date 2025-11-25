Come già rivelato dalle anticipazioni, durante il daytime di oggi di Amici 25 abbiamo assistito all’ingresso nella scuola di tre nuovi allievi. Si tratta nel dettaglio di due cantanti e di una ballerina. Uno di loro, peraltro, ha già partecipato a X Factor!

Amici 25, tre nuovi ingressi nella scuola

Dopo il daytime di ieri in parte dedicato a Ornella Vanoni e a una lite in casetta tra allievi, oggi è tornata una nuova puntata del pomeridiano di Amici 25. Abbiamo visto nel dettaglio l’ingresso di tre nuovi concorrenti.

Già le anticipazioni di SuperGuida TV e di Amici News ci avevano rivelato la presenza di due cantati e di una ballerina che avrebbero fatto il loro debutto nella scuola di Amici 25. Solo oggi però abbiamo fatto la loro conoscenza effettiva.

Il tutto si è svolto con delle esibizioni da parte dei ragazzi portate sul palco. A fare il suo ingresso per primo è stato Lorenzo. Un volto non del tutto nuovo al pubblico, dato che ha partecipato a X Factor 2024. A volerlo fortemente sono stati Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Sarà quindi lui a decidere con chi voler lavorare poi. Il ragazzo ha ricevuto i consensi dell’intera commissione, così come le sue compagne che si sono esibite poco poco.

In seguito è arrivata nello studio di Amici 25 anche Giorgia, talentuosa ballerina che è stata fortemente voluta da tutti e tre gli insegnanti, i quali ora dovranno capire con chi vorrà lavorare lei. Sicuramente in pole position c’è la maestra Celentano, dato che l’allieva è una danzatrice di classico. Ma non solo.

Poco dopo è abbiamo fatto la conoscenza di Elena. La cantante si è esibita con la chitarra, mettendo in mostra anche le sue doti da musicista. Lei è stata presentata da Anna Pettinelli e, anche in questo caso, sembra avere colpito positivamente tutti.

Anche il pubblico che segue Amici 25 è parso felice ed entusiasta per i tre nuovi allievi, che hanno poi potuto conoscere gli altri compagni. Ora sta a loro riuscire a conservare il banco!

