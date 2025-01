Oggi finalmente verrà registrata la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. In attesa di scoprire con chi lascerà il dating show, andiamo a vedere come la tronista ha trascorso la serata ieri, a poche ore dalla registrazione.

Martina De Ioannon prima della scelta

Chi segue Uomini e Donne sa bene che quest’anno ad arrivare all’interno del dating show di Maria De Filippi in qualità di tronista è stata Martina De Ioannon. L’ex volto di Temptation Island, dopo la fine della turbolenta relazione con Raul Dumitras, ha deciso di rimettersi in gioco e così si è messa alla prova con questa nuova esperienza, con la speranza di ritrovare l’amore e la potenziale anima gemella. In questi mesi dunque il pubblico si è appassionato al percorso di Martina, che oggi giungerà al termine. La scorsa settimana infatti la De Ioannon ha annunciato la scelta e tra poche ore sapremo con chi lascerà il programma tra Ciro e Gianmarco.

Oggi pomeriggio verrà registrata la puntata con la decisione finale della tronista e di certo in molti attendono con ansia di scoprire cosa accadrà. Negli ultimi giorni intanto Martina ha trascorso ulteriore tempo con i suoi corteggiatori. Le ultime esterne le sono servite per arrivare a una decisione definitiva, che scopriremo a breve.

In attesa di sapere cosa accadrà, andiamo a vedere come Martina De Ioannon ha trascorso la sera prima della scelta. A distanza di poche ore dalla registrazione, la tronista ha deciso di fare due chiacchiere in videochiamata con due amiche che conosciamo molto bene: Alessia Pascarella e Jenny Guardiano. Le tre, come è noto, si sono conosciute la scorsa estate e hanno condiviso il percorso a Temptation Island. Anche dopo la fine del reality Martina ha continuato a frequentare Alessia e Jenny, che a oggi fanno ancora parte della sua vita.

Ma cosa accadrà dunque e chi sceglierà la De Ioannon? Non resta che attendere questa sera per scoprirlo.