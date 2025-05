L’ex tronista di Uomini e Donne Martina De Ioannon si è ritrovata un commento critico da parte di Rosy, ex volto del pubblico in studio, sotto uno dei suoi ultimi post e non ha esitato a rispondere.

Botta e risposta tra Martina De Ioannon e Rosy di Uomini e Donne

Vacanza con polemica per Martina De Ioannon, ex tronista di Uomini e Donne, che in questi giorni si trova in Repubblica Dominicana insieme al fidanzato Ciro Solimeno, scelto proprio nel dating show di Canale 5.

Tra una storia in spiaggia e e momenti romantici di coppia, Martina ha condiviso su Instagram diversi scatti della vacanza, ma un commento inaspettato ha acceso la miccia di un botta e risposta che ha subito attirato l’attenzione.

A intervenire con una critica sotto uno dei post della ragazza è stata Rosy Chiarelli, storico volto del pubblico parlante di Uomini e Donne, conosciuta per i suoi commenti schietti e taglienti durante le puntate.

Rosy ha scritto sotto un post dell’ex tronista: “Basta, sempre a pubblicizzare ma goditi la vacanza“, commento che ha scatenato la risposta di Martina, tutt’altro che disposta a lasciar correre: “Rosy, non fai più parte del pubblico per commentare. Il tuo parere non interessa a nessuno, è finito il sogno, basta“, ha scritto senza tanti giri di parole.

I commenti di Rosy e Martina De Ioannon

Rosy, insieme a Daniela Ranaldi e Paola D’Andrea, scomparsa nel 2022, sono tra i volti più noti del pubblico di Uomini e Donne, che un tempo aveva un ruolo attivo nel corso delle puntate, chiamate spesso ad esprimere il proprio parere su ciò che accadeva in studio o nelle varie esterne.

Il commento di Rosy, come di tanti altri utenti, non impedirà a Martina De Ioannon di continuare a documentare la sua vacanza e nemmeno prossime esperienze che vivrà da sola o in coppia col fidanzato Ciro e la ragazza l’ha messo subito in chiaro.