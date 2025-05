Il Collegio sta per tornare!

Si prepara a tornare in onda Il Collegio, noto docu-reality di Rai 2, con la stagione 9. Dopo due anni di stop, hanno preso il via i casting.

Al via ai casting per Il Collegio 9

Dopo due anni e la notizia, diffusa nel luglio 2024, secondo cui il programma si sarebbe fermato, Il Collegio si prepara ufficialmente a tornare con una nuova, attesissima edizione.

La nona stagione del popolare docu-reality di Rai 2 è attualmente in fase di lavorazione, e la produzione ha già aperto i casting per selezionare i nuovi protagonisti.

Per parteciparvi è necessario avere un’età compresa tra i 14 e i 17 anni e sei mesi. Le candidature devono essere presentate da un genitore o da un tutore legale tramite la compilazione del modulo disponibile sul sito ufficiale del programma.

La chiamata alle armi per i futuri “collegiali” ha già scatenato l’entusiasmo sui social, dove tanti adolescenti sperano di vivere questa singolare esperienza educativa e televisiva. Stando a quanto riportato da Webboh, il sito sarebbe andato in crash a causa dell’elevato traffico.

Come sempre, Il Collegio trasporterà i partecipanti in un preciso periodo storico del Novecento o dei primi anni Duemila, dove dovranno affrontare le regole severe e lo stile di vita rigido dell’epoca.

Privati dei comfort moderni, i ragazzi solitamente sono costretti a vivere senza smartphone, tecnologia e social network, seguendo un rigoroso percorso scolastico. L’obiettivo finale? Superare l’esame di terza media.

Basato sul format britannico That’ll Teach ’Em, Il Collegio si è affermato in Italia come una trasmissione cult per adolescenti e famiglie. Il programma mescola intrattenimento, esperimento sociale e didattica alternativa.

Tra severi sorveglianti, professori inflessibili e momenti di ribellione adolescenziale, ogni stagione ha raccontato con ironia e umanità il percorso di crescita dei ragazzi coinvolti.

Non si conoscono ancora dettagli ufficiali sul periodo storico scelto per la stagione 9 de Il Collegio, né sul luogo delle riprese. Dopo due anni di pausa, il ritorno del programma promette di portare nuova linfa al palinsesto di Rai 2.