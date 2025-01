Non sfugge una mossa social di Martina De Ioannon contro Gianmarco Steri: ecco cosa sta accadendo in queste ore

Subito dopo aver chiuso la conoscenza con Martina De Ioannon, che ha scelto Ciro Solimeno, Gianmarco Steri si è seduto sul trono di Uomini e Donne. In queste ore però una mossa social dell’ex tronista contro il suo ex corteggiatore non è sfuggita ai più.

La mossa social di Martina De Ioannon

Pochi giorni fa è andata in onda la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. La tronista ha così lasciato il dating show di Maria De Filippi insieme a Ciro Solimeno, preferendolo a Gianmarco Steri. I due hanno dunque iniziato una storia d’amore e sembrerebbe che tutto stia procedendo a gonfie vele tra loro. In queste ore nel mentre la neo coppia è stata ospite a Verissimo e nel salotto di Silvia Toffanin la De Ioannon ha speso importanti parole per il suo compagno.

Nel frattempo Gianmarco, subito dopo aver chiuso la conoscenza con Martina, ha iniziato un nuovo percorso e si è così seduto sul trono di Uomini e Donne. L’ex tronista nel frattempo, sempre a Verissimo, ha commentato la scelta di Steri e ha dichiarato: “È un ragazzo vero e sincero. Un uomo a tutti gli effetti. Ha carattere. È rimasto sempre della sua idea, sapeva quello che diceva. Secondo me Gianmarco ha fatto bene ad accettare subito il trono. Gli auguro un percorso carico di emozioni“.

In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Tutto è iniziato quando la pagina VeryInutilPeople ha postato un video ironico in cui si fa riferimento proprio all’arrivo di Gianmarco Steri sul trono di Uomini e Donne. A quel punto a spuntare è stato il like di Martina De Ioannon e la mossa social dell’ex tronista contro il suo ex corteggiatore è immediatamente diventata virale in rete.

In questi giorni nel mentre Gianmarco ha dato il via al suo percorso e nelle prossime puntate scopriremo cosa accadrà e chi conquisterà la sua attenzione.