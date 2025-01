A distanza di qualche giorno dalla scelta a Uomini e Donne, Martina De Ioannon racconta della prima notte trascorsa con Ciro Solimeno. Ecco cosa ha rivelato l’ex tronista.

Il simpatico racconto di Martina De Ioannon

Pochi giorni fa Martina De Ioannon ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, che come sappiamo è ricaduta su Ciro Solimeno. Attualmente dunque i neo fidanzati si stanno godendo questo primo periodo insieme e stanno avendo modo di conoscersi più a fondo. Nelle ultime ore intanto la coppia ha partecipato al format “Il divano di Witty”, disponibile su WittyTv, e nel corso dell’intervista Martina e Ciro hanno svelato come sta procedendo tra loro. Ma non solo. La De Ioannon ha anche raccontato un simpatico aneddoto sulla prima notte trascorsa con Solimeno e a quel punto ha svelato:

“Arriviamo in albergo e la signora della reception ci dice che nella doccia c’è una piccola cordicella e di non tirarla perché altrimenti sarebbe suonato l’allarme. La mattina ci svegliamo, lui si va a fare la doccia e parte un allarme, una cosa mai sentita. Io ho cominciato a dare la colpa a lui perché ho collegato la frase della signora, ma era un allarme veramente troppo forte. Mi rendo conto che non era stato lui quando parte una voce che dice: ‘Questo edificio potrebbe esplodere’. A quel punto siamo andati via. Nella mia testa l’edificio era già in fiamme”.

Ma non è finita qui. A quel punto è arrivata la domanda diretta ed esplicita della redazione, che ha chiesto a Martina De Ioannon e a Ciro Solimeno: “Ma prima dell’allarme come è andata?”. I due così, visibilmente imbarazzati, hanno affermato semplicemente: “Pollice in su”.

Sembrerebbe dunque che tra Martina e Ciro tutto stia procedendo a gonfie vele e a questa bellissima coppia facciamo un enorme in bocca al lupo.