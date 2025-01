Ieri sera è andata in onda su Rai 2 la prima puntata della nuova edizione di Stasera tutto è possibile. A far divertire il pubblico è stato così Vincenzo De Lucia, che ha fatto una perfetta e simpatica imitazione di Milly Carlucci.

Grosse risate a Stasera tutto è possibile

Ieri sera su Rai 2 è partita la nuova attesa edizione di Stasera tutto è possibile. Per il settimo anno di fila, alla conduzione del fortunato programma c’è Stefano De Martino, che ormai da mesi è uno dei volti di punta delle rete pubblica. Il presentatore partenopeo infatti è anche al timone di Affari Tuoi e sera dopo sera ha portato il celebre game show a registrare ascolti record come non se ne vedevano da ben 10 anni.

Nel mentre De Martino ha iniziato a preparare anche la nuova edizione di STEP, che ha fatto ritorno in tv poche ore fa e ha ottenuto un enorme successo. La prima puntata ha infatti sfiorato i 3milioni di spettatori e senza dubbio si tratta di numeri più che soddisfacenti per Stefano e per tutta la squadra. Ieri sera nel mentre in studio è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto divertire il pubblico.

Ospite a Stasera tutto è possibile è stato Vincenzo De Lucia, che ancora una volta ha strappato un sorriso a tutti i telespettatori. Il celebre comico infatti ha fatto una perfetta imitazione di Milly Carlucci, grazie anche a Francesco Paolantoni, che come è noto è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Il momento ha fatto divertire tutto il pubblico e non sono mancati i commenti degli utenti sui social.

Ma cosa accadrà nel corso delle prossime puntate di STEP e come ci sorprenderà Stefano De Martino? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre fare un enorme in bocca al lupo a tutto il team del programma.