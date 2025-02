Nelle ultime ore l’ex tronista di Uomini e Donne Martina De Ioannon ha risposto ad un commento sui social che l’accusava di pubblicare contenuti sui social insieme a Ciro Solimeno per autoconvincersi e convincere di aver fatto la scelta giusta. Non è poi passato inosservato un nuovo like contro Gianmarco.

La risposta e il like di Martina De Ioannon

Martina De Ioannon, ex tronista di Uomini e Donne, ha fatto la sua scelta il 13 gennaio, preferendo Ciro Solimeno a Gianmarco Steri. La puntata della scelta è andata in onda il 24 gennaio e ha diviso il pubblico del dating show di Maria De Filippi.

Molti fan speravano infatti che Martina scegliesse Gianmarco, il quale, pur non essendo stato la scelta finale, ha ricevuto un’importante opportunità: Maria gli ha offerto il trono. Attualmente sembra anche parecchio ambito.

Dopo la fine del programma, Martina ha condiviso sui social diversi momenti insieme a Ciro, dimostrando di essere felice della sua scelta. Tuttavia, nelle ultime ore, un commento sotto un suo post su Instagram ha attirato la sua attenzione.

Un utente le ha scritto: “Ma hai capito che Uomini e Donne è finito? Non c’è bisogno di filmare altre esterne con Ciro nelle stories, non devi convincere nessuno”. L’ex tronista non ha resistito e ha replicato con una risposta secca: “È per voi che non è finito il film mentale!”, facendo probabilmente riferimento a chi pensa che si sia pentita della sua scelta.

La risposta di Martina su Instagram

Ma la polemica non si è fermata qui. Martina De Ioannon avrebbe anche messo un like a un commento poi cancellato, in cui l’autore, oltre a complimentarsi con lei per il suo percorso e per la scelta fatta, lanciava anche una frecciatina poco elegante nei confronti di Gianmarco:

“Qualche errore di percorso l’hai fatto pure te e hai dato importanza e esaltato alla fine il nulla“

Il like di Martina

Che non abbia colto il riferimento? Questo gesto non è passato inosservato agli occhi del web: il commento ha iniziato subito a circolare su X (ex Twitter), suscitando l’indignazione dei sostenitori di Gianmarco. Tra l’altro, non è la prima mossa social della ragazza in cui è coinvolto Steri.

Nonostante le critiche, Martina De Ioannon sembra determinata a vivere la sua relazione con Ciro senza farsi condizionare dai giudizi esterni. Resta da vedere se la situazione si calmerà o se nuove polemiche animeranno ancora il dibattito tra i fan del programma.