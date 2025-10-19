Dopo la lunga intervista di Ciro Solimeno sulla fine della sua relazione con Martina De Ioannon, l’ex tronista ha pubblicato una storia sui social che in tanti hanno interpretato come un riferimento all’ex Ciro Solimeno e a Gianmarco Steri.

La risposta di Martina De Ioannon

A poche ore dalla pubblicazione dell’intervista di Ciro Solimeno, in cui l’ex volto di Temptation Island ha raccontato in dettaglio la fine della sua relazione con Martina De Ioannon e i presunti nuovi sviluppi con Gianmarco Steri, la risposta di Martina non si è fatta attendere. Ma il tono? Del tutto inaspettato.

Martina De Ioannon ha deciso di non replicare con parole dirette, bensì attraverso una Instagram Story apparentemente leggera… ma che ha acceso i sospetti del web. Parlando ironicamente del nuovo iPhone 17, Martina ha detto:

“Ragazzi, io sono entrata adesso in macchina e stavo leggendo delle cose che non mi aspettavo proprio… Non vi è piaciuto l’iPhone 17? Io mi aspettavo altre risposte! Mi avete detto che sicuramente la fotocamera è top, quindi qualità dei video e delle foto ottima, però si surriscalda facilmente, colori niente di che, e poi soprattutto mi state dicendo: ‘Marti, tieniti il tuo’, la versione precedente. Ora la mia domanda è: cosa farò? Ovviamente farò la scelta azzardata e io lo acquisterò!”

La “reazione” di Martina alle parole di Ciro pic.twitter.com/mDONrhQcwh — Novella2000 Archive (@novella_archive) October 19, 2025

Per molti follower che dietro ci hanno visto un messaggio criptico, il tutto sarebbe molto chiaro: “l’iPhone vecchio” rappresenterebbe Ciro, mentre il nuovo modello sarebbe Gianmarco. E la sua decisione di “acquistare” il nuovo smartphone sarebbe una metafora della sua volontà di voltare pagina definitivamente.

Non è la prima volta che Martina De Ioannon sembra usare il linguaggio delle metafore per comunicare pensieri più profondi. Solo la sera prima (proprio dopo lo sfogo di Ciro sui social) aveva consigliato un film su Instagram, scrivendo: “Film già visto che si è rivelato una scelta sbagliata.” Ancora una volta, il pubblico ha interpretato il riferimento come un chiaro rimando alla sua storia con Solimeno.

“scelta sbagliata… vi aggiorno un bacetto” sto morendo che professionista martina pic.twitter.com/BSyMnOlkqV — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) October 18, 2025

Nel frattempo, l’intervista del suo ex Ciro Solimeno ha fatto il giro dei social, ricevendo tantissimi commenti solidali, ma anche tante critiche. La reazione di Martina De Ioannon, apparentemente ironica e distaccata, ha solo alimentato il fuoco delle ipotesi. Tra frecciatine, cuori infranti e nuovi inizi, la storia tra questi tre protagonisti continua a far discutere.