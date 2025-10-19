In un’intervista a Lorenzo Pugnaloni Ciro Solimeno ha deciso di rompere il silenzio sulla fine della relazione con Martina De Ioannon: tra incomprensioni e una confessione su Gianmarco Steri: “Si è baciata con lui, ma mi cercava ancora…”.

La verità di Ciro Solimeno

Dopo settimane di silenzio, Ciro Solimeno ha deciso di raccontare tutto dopo lo sfogo di ieri sui social. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, ha svelato i dettagli della rottura con Martina De Ioannon, ex tronista di Uomini e Donne, e il presunto ritorno di fiamma tra lei e Gianmarco Steri, suo ex corteggiatore.

La serata che ha cambiato tutto sarebbe avvenuta in un locale. “Quel sabato io e Martina siamo usciti separatamente. Lei con le amiche, io con gli amici. Quando sono arrivato, l’ho salutata. Poi ho visto Gianmarco entrare e Martina ha iniziato a comportarsi in modo strano”, ha raccontato Ciro Solimeno. Insospettito, ha preferito andarsene: “Lei mi ha detto che si erano solo guardati e salutati”.

Ma i problemi veri sono emersi nei giorni successivi. “Ci siamo lasciati perché eravamo in momenti di vita diversi. Lei vuole fare televisione, io stavo iniziando un nuovo lavoro”, ha spiegato. “Mi diceva che aveva bisogno di una persona realizzata, ma io facevo di tutto per lei”.

Nonostante la rottura, i due si sono rivisti. “Una settimana fa ci siamo rivisti e abbiamo passato la notte insieme. Le ho detto che ero ancora innamorato, ma da allora nessun contatto”.

Poi il colpo di scena clamoroso rivelato dall’ex corteggiatore: “Le ho scritto dopo aver visto certi segnali tra lei e Gianmarco sui social. Mi ha detto: ‘Ti devo dire la verità’. E ha confessato di averlo rivisto, parlato con lui e che si sono baciati”.

Ciro Solimeno si è sentito tradito, più nei gesti che nei fatti: “Ha sempre parlato male di lui: lo chiamava il trentenne “due palle” che vive ancora con i genitori. Ora che lo frequenta mi chiedo: cosa è cambiato?”. Sebbene Martina abbia detto che non stanno ancora insieme, per Ciro il significato è chiaro: “Sta cercando di pararsi, ma tanto uscirà tutto. Io merito una verità”.

Per ora solo Ciro Solimeno ha deciso di esporsi pubblicamente. Vedremo se anche Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sceglieranno di parlare e rispondere o preferiranno il silenzio.