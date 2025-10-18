Dopo le voci su una presunta frequentazione tra la sua ex Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, Ciro Solimeno è intervenuto sui social. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è sfogato: “Ho scoperto tutto come voi, c’è rabbia e delusione”.

La reazione di Ciro Solimeno

Negli ultimi giorni i fan di Uomini e Donne sono stati travolti da nuove voci che riguardano Martina De Ioannon, ex tronista, e Gianmarco Steri, uno dei suoi corteggiatori. Dopo la fine della storia con Ciro Solimeno, cominciata proprio nello studio del programma di Maria De Filippi, sembra che tra Martina abbia deciso di voltare pagina.

I più sono convinti che la nuova fase della vita dell’ex tronista sia legata proprio a Gianmarco. C’è chi sostiene, mediante indiscrezioni, che ci sia una nuova frequentazione tra loro. A rilanciare l’indiscrezione sono stati Lorenzo Pugnaloni e Deianira Marzano, che hanno pubblicato segnalazioni di fan che avrebbero visto Martina e Gianmarco insieme nella giornata di ieri. Una voce che ha immediatamente acceso il gossip.

A questo punto ha deciso di intervenire Ciro Solimeno, visibilmente spiazzato, con un lungo sfogo in video pubblicato nelle sue storie Instagram. Le sue parole sono state piuttosto dirette:

“Penso sia arrivato il momento di fare chiarezza su tutta la situazione. Le frecciatine che voi avete visto sui social le ho viste anche io. Quando ne parlavo, lei negava sempre tutto.”

L’ex corteggiatore ha raccontato di aver creduto fino all’ultimo alle parole di Martina: “Quando si ama una persona si tende a credere a ciò che dice. Io mi sono fidato di questa persona dal giorno zero fino a circa tre ore fa, da quando è uscita questa notizia.”

Le parole di Ciro Solimeno dopo i rumor sull’ex Martina De Ioannon e Gianmarco Steri #uominiedonne pic.twitter.com/9yajNE4ERL — Novella2000 Archive (@novella_archive) October 18, 2025

Ciro Solimeno ha poi precisato di essere stato completamente all’oscuro di tutto: “Non faccio parte del teatrino. Quello che state scoprendo voi, lo sto scoprendo anche io. E mi ritrovo a essere quello immaturo, quello che vuole hype.”

Infine, ha dichiarato apertamente di essere molto deluso per come si è evoluta la situazione: “Tutta questa storia è stata gestita in modo sbagliato e prematuro. E trovo ci sia stata una mancanza di rispetto nei miei confronti.”

Per ora Martina De Ioannon e Gianmarco Steri non hanno replicato ufficialmente alle parole di Ciro Solimeno. È pur vero che le voci su una loro possibile relazione continuano a circolare. Ci sarà un chiarimento pubblico?