Stando alle voci di corridoio trapelate, una concorrente e un maestro di Ballando con le Stelle si starebbero frequentando in gran segreto. Ecco cosa è emerso.

I gossip sui due protagonisti di Ballando con le Stelle

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è ormai entrata nel vivo e in queste settimane il fedele pubblico del talent show sta seguendo con passione il percorso dei concorrenti. Sabato intanto su Rai 1 andrà in onda la settima puntata del programma condotto da Milly Carlucci e come al solito ne vedremo di belle.

In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore in rete ha iniziato a farsi largo un gossip che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Secondo quanto rivela Deianira Marzano, sarebbe scoppiato un feeling tra una concorrente e uno dei maestri. Ma non solo. L’esperta di gossip fa sapere anche che i due si starebbero frequentando in gran segreto, per evitare le luci mediatiche. Tuttavia, sempre stando a quanto si legge, dietro le quinte del programma di Rai 1 in molti si sarebbero accorti di questo legame fatto di “sguardi complici e tensione romantica”. La Marzano tuttavia non fa i nomi delle persone coinvolte in questo gossip, che al momento è da prendere con le pinze.

Nel mentre in queste ore Milly Carlucci ha annunciato che sabato, nel corso della nuova puntata di Ballando con le Stelle, ad arrivare come ballerina per una notte sarà Monica Guerritore. In merito la conduttrice ha affermato:

“Settimana importante. Ci prepariamo ad accogliere sulla nostra pista davvero un’attrice di grandissimo prestigio: Monica Guerritore. Uno di quei nomi che fanno dire: ‘ecco la grande qualità del cinema, del teatro, della professione dell’attore’. Lei sarà ballerina per una notte e siamo tutti ansiosi di circondarla di bellezza, di tutto quello che noi cerchiamo di fare per i nostri concorrenti, per accoglierla nel miglior modo sulla nostra pista. Ci vediamo sabato”.

