Momenti esilarante oggi a Uomini e donne con protagonista l’ex volto di Temptation Island. Infatti dopo che lei ha discusso con il corteggiatore Gianmarco che è uscito dallo studio, anche tutti gli altri corteggiatori se ne sono andati. Ma c’è lo zampino di Maria De Filippi che ha fatto uno scherzo alla tronista.

Lo scherzo di Maria De Filippi alla tronista Martina a Uomini e donne

Nella parte finale della puntata di Uomini e donne di oggi, lunedì 4 novembre, un corteggiatore di Martina, Gianmarco, ha preso la parola dicendo di essere infastidito perché lei aveva ballato con un nuovo arrivato. Lui in pratica si è sentito messo da parte. Da qui è iniziata una specie di discussione tra i due in cui anche Maria De Filippi e gli opinionisti si sono intromessi dicendo che a lei non piacciono i sottoni, ma quelli con carattere.

A un certo punto Gianmarco, dopo che lei gli ha detto che se se ne fosse andato non l’avrebbe rincorso, è uscito e se n’è andato. Ma Martina lo ha seguito dietro le quinte. A questo punto a Maria De Filippi è venuta un’idea per mettere in difficoltà la tronista. Ha deciso di farle uno scherzo. Cosa è successo?

LEGGI ANCHE: Gemma Galgani e il cavaliere Fabio ballano una sensuale Lambada

Mentre Martina e Gianmarco erano dietro le quinte e confrontarsi con il corteggiatore molto arrabbiato, in studio Maria De Filippi ha messo in atto il suo piano. Ha infatti chiesto al corteggiatore Ciro di passare di fronte a loro e dire a Martina che se ne sarebbe andato perché stufo. Lui è stato al gioco e ha fatto quello che le ha chiesto la conduttrice.

Ma non finisce qui, perché la De Filippi ha chiesto anche agli altri due corteggiatori rimasti di fare lo stesso, persino il nuovo arrivato. Uno a uno, quindi, i corteggiatori di Martina sono passati di fronte a lei dicendole che se ne sarebbero andati perché stufi. Lei è rima sconvolta, senza parole, e non sapeva come fare. Così Maria ha chiesto di farla rientrare.

Mentre Martina è dietro le quinte con Gianmarco, anche Ciro e Mattia abbandonano lo studio! #UominieDonne pic.twitter.com/mozIWx22zC — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 4, 2024

Una volta tornata in studio la De Filippi le ha detto che aveva un caratteraccio ed è rimasta quindi senza corteggiatori. Aveva detto loro di andarsene e loro l’hanno fatto. Poi improvvisamente le ha svelato che si trattava di uno scherzo escogitato per metterla in difficoltà. E tutti i corteggiatori sono rientrati in studio.