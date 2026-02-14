In una recente intervista Martina Miliddi ha confidato com’è arrivata ad Affari Tuoi e a chi ha fatto il paragone tra lei e Samira Lui ha deciso di rispondere una volta per tutte.

Com’è arrivata Martina Miliddi ad Affari Tuoi

Diventata volto fisso di Affari Tuoi, Martina Miliddi ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it in cui ha rivelato com’è arrivata in trasmissione. Per lei non ci sarebbe stato alcun provino, ma sarebbe stata voluta da Stefano De Martino, come già accaduto a Stasera Tutto è possibile e al tour Meglio Stasera.

“È nato tutto in maniera molto veloce. Sono entrata in corsa perché il programma era già iniziato da parecchio. Stefano mi ha chiamata personalmente per propormi questa meravigliosa avventura. Fa ridere, perché mi trovavo dall’altra parte del mondo, alle Seychelles. Mi ha chiesto: “Sei disponibile domani?”. Così ho preso l’aereo, ho fatto due giorni di volo e alle tre del pomeriggio ero già in studio con lui. Non ho fatto nessun provino, lui mi conosceva già artisticamente”.

Il confronto con Samira Lui, la risposta di Martina

Dal suo arrivo su Rai 1 nell’access prime time ad Affari Tuoi, è stato spesso fatto il paragone tra Martina Miliddi e Samira Lui. Ma la ballerina cosa ne pensa di tutto questo? Nell’intervista a Fanpage.it, lei per quanto abbia dichiarato di esserne lusingata, ha aggiunto:

“Mi fa molto piacere il confronto con lei. È il volto di un programma di grandissimo successo e ha già fatto tante cose in TV, molte più di me. Io sono solo all’inizio della mia carriera e sono già molto felice di questo riscontro dal pubblico. Da spettatrice qualche volta mi è capitato di guardarla in trasmissione e il suo stile mi piace molto“.

Al contempo Martina Miliddi ha affermato che non vorrebbe essere paragonata a nessuno, ma il suo idolo è e sarà sempre Raffaella Carrà: “Penso sia stata un’istituzione, un’icona assoluta“.

