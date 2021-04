1 Il post di Martina Miliddi

Sono passati alcuni giorni da quando Martina Miliddi ha lasciato la scuola di Amici 20, venendo ufficialmente eliminata a poche settimane dalla finale. La ballerina è così tornata alla sua vita di sempre, e nelle ultime ore ha ripreso anche possesso dei suoi social, grazie ai quali ha iniziato ad entrare in contatto con i suoi fan e con coloro che l’hanno sostenuta in questi mesi. Nel mentre però Martina è anche finita al centro dell’attenzione mediatica, per via della sua relazione con Aka7even. Come è noto infatti proprio ad Amici i due hanno vissuto una travagliata e turbolenta relazione, che ha fatto a lungo discutere. Tuttavia nelle ultime settimane pare che il rapper e la ballerina si siano allontanati, al punto che al momento dell’eliminazione di Martina, Luca ha avuto una reazione glaciale.

Come se non bastasse poche ore dopo la sua uscita da Amici 20, la Miliddi ha fatto una dedica sui social a nientemeno che a Raffaele, per il quale ha sempre provato un sentimento. Proprio il cantante, come ricorderemo, è stato spesso motivo di discussione tra Martina e Aka7even, e per di più l’allieva di Lorella Cuccarini si era anche esposta, confessando i suoi sentimenti a Renda, che però l’aveva rifiutata.

Qualche ora fa però è accaduto qualcosa che ha fatto storcere il naso ai più sul web. Tutto è iniziato quando Aka7even ha vinto il disco d’oro per la sua bellissima Mi Manchi, che come è noto è dedicata proprio a Martina Miliddi. A quel punto la ballerina ha condiviso sui social un post di una fanpage, che ha pubblicato un tweet nel quale si legge che se Luca ha raggiunto questo importante traguardo il merito è proprio della ballerina!

Naturalmente a quel punto non sono mancate alcune critiche per Martina, che è finita al centro di una lunga polemica sui social. In molti intanto aspettano di capire cosa accadrà quando Amici 20 terminerà e la Miliddi e Aka7even avranno modo di incontrarsi. In attesa di quel momento, rivediamo le prime dichiarazioni della ballerina dopo l’eliminazione dal talent.