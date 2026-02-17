Oggi è un volto fisso di Affari Tuoi, ma il pubblico è curioso di conoscere e sapere anche gli aspetti della vita privata: Martina Miliddi ha un fidanzato? Ebbene sì la ballerina di Amici è fidanzata con un noto professionista del talent show.

Martina Miliddi: il fidanzato è un professionista di Amici

Sapete chi è il fidanzato di Martina Miliddi? Ve lo sveliamo noi in questo articolo. L’ex allieva di Amici 20 è al centro dell’attenzione ultimamente. Dal punto di vista lavorativo è un gran bel momento. Dopo il cameo in Buen Camino, è diventata una presenza fissa di Affari Tuoi.

Oggi Martina Miliddi è fidanzata. Al suo fianco c’è un famoso ballerini e sebbene entrambi siano molto riservati, il suo nome con il tempo è balzato fuori. Già dal 2023 erano giunte diverse segnalazioni (QUI L’ARTICOLO), ma entrambi hanno sempre cercato di mantenere massimo riservo sulla loro vita lontana dai riflettori.

ll fidanzato di Martina Miliddi è Simone Milani, conosciuto dai più con il nome di Spillo. Lu lo conosciamo per essere stato professionista nella scuola di Amici come ballerino e coreografo.

Dopo Aka7even e Raffaele (entrambi ex allievi della stessa edizione di Amici), Martina Miliddi ha ritrovato l’amore. La loro storia è diventata pubblica dal 2023 e da quel momento non si sono più lasciati. Lei e Spillo infatti oggi convivono e hanno una cagnolina di nome Chloe. A confermare la loro armonia anche le foto pubblicate dal settimanale Chi.

Martina Miliddi parla di Spillo: “Meraviglioso avere qualcuno che ti conosce così bene”

Recentemente a Fanpage.it Martina Miliddi ha parlato del suo fidanzato e raccontato come procede la loro storia d’amore lontana dai riflettori:

“Abbiamo un equilibrio super, che va di pari passo con tutta la mia vita. Viviamo a Roma insieme e, dato che lui fa il coreografo per me anche ad Affari Tuoi, a volte ci capita di vivere proprio la stessa giornata.

È una cosa meravigliosa avere accanto qualcuno che ti conosce così bene e che ti coordina anche sul ballo. Chi meglio di lui può capirmi? Penso che sia molto utile avere questa sintonia, ci aiuta tantissimo nel lavoro che facciamo insieme”, ha rivelato la ballerina.

Quindi se qualcuno si stesse domandando chi è il fidanzato di Martina Miliddi di Affari Tuoi... ora ha la risposta.

