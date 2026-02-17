Cosa è successo nella registrazione di Uomini e Donne del 16 febbraio

Nel dettaglio tutte le anticipazioni di Uomini e Donne: cosa è successo durante la registrazione del 16 febbraio 2026. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Anticipazioni Uomini e Donne 16 febbraio

A seguito della scorsa puntata decisamente molto movimentata, ieri 16 febbraio si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne e le anticipazioni che seguono sono imperdibili. A riportarle LorenzoPugnaloni.it che ci ha rivelato cosa è accaduto e cosa vedremo in TV.

A dare il via alla puntata è stato il cavaliere Mario Lenti. Dopo diverse puntate in cui è stato assente, ha fatto ritorno in studio. A quanto pare è uscito a sorpresa con Cinzia (uscirono già tempo fa per conoscersi) e la sera stessa si sarebbero dovuti rivedere dopo la registrazione. Per lui è arrivata una nuova dama, ma lui non l’ha tenuta.

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne sappiamo anche che Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno attaccato entrambi e accusati di essersi visti e messi d’accordo a telecamere spente.

Intanto Cinzia è uscita anche con Michele.

Trono Classico: le anticipazioni di U&D

Anche in questa registrazione, per quanto riguarda il Trono Classico, si è partiti nuovamente da Ciro Solimeno. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne sappiamo che è corso a riprendere Alessia, dopo averla eliminata.

Vista la scena, però, in studio, sia Elisa che Martina se ne sono andate. Intanto lui non ha portato nessun’altra corteggiatrice, ma solo Alessia in camerino.

Dall’altra parte per quanto riguarda il trono di Sara Gaudenzi, la ragazza si è baciata in esterna con Alessio. Con Matteo, invece, ha parlato in camerino. Lei sembra esserci rimasta male perché la volta precedete lui l’aveva baciata a seguito di una frase e Sara è convinta di non piacergli.

Al momento sono queste le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 16 febbraio.

