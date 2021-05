1 Parla Martina Miliddi

Sono ormai mesi che Martina Miliddi è al centro dell’attenzione mediatica. Come sappiamo la ballerina ha fatto discutere per via della sua relazione con Aka7even, che tra alti e bassi si è conclusa qualche settimana fa. Tuttavia come ricorderemo l’ex allieva di Lorella Cuccarini ad un tratto mise in pausa la sua storia, dopo aver capito di provare un sentimento per Raffaele Renda. Quando però Martina si dichiarò al cantante, quest’ultimo la rifiutò, preferendo mantenere un semplice rapporto di amicizia. Ciò nonostante da quando la Miliddi è stata eliminata da Amici, sui social la ballerina più volte ha parlato di Raffaele, facendo intendere di essere molto vicina al cantante. Renda nel mentre solo qualche giorno fa, nel corso di un’intervista, ha parlato del triangolo con la Miliddi e Aka7even, affermando:

“È stato un momento che mi ha un po’ scombussolato, ero amico sia di Luca, che era innamorato di lei, sia di Martina, mi sono trovato in mezzo a un triangolo che volevo evitare, volevo che risolvessero le cose tra di loro, non volevo fare la telenovela, io ero in tv a fare musica. Oggi sono single, Ho avuto una storia lunga, ma poi è finita”.

Ciò nonostante in molti sul web sono convinti che Martina Milididi e Raffaele Renda si stiano frequentando, e solo qualche ora fa una risposta del cantante ha accentuato i sospetti degli utenti. Adesso come se non bastasse a spiazzare è stata anche la ballerina, che rispondendo alla domanda di una fan, che le ha chiesto cosa ci sia tra lei e Raffaele, ha replicato in maniera evasiva:

Cosa starà accadendo dunque? Martina Miliddi e Raffaele Renda si staranno davvero frequentando? Nel mentre solo qualche giorno fa, durante un’ospitata a Verissimo, proprio il cantante ha parlato del rapporto con la ballerina. Rivediamo le sue dichiarazioni in merito.