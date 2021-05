1 La risposta di Raffaele Renda

Solo qualche giorno fa a lasciare la scuola di Amici 20 è stato Raffaele Renda. Come sappiamo il cantante è stato spesso protagonista di alcuni scontri con Rudy Zerbi, che fin dal primo giorno ha cercato di mettergli i bastoni tra le ruote. Ma non solo. L’allievo di Arisa infatti ha fatto anche discutere per via del triangolo amoroso con Martina Miliddi e Aka7even. Come sappiamo infatti proprio la ballerina ha messo in pausa la sua storia con Luca dopo aver capito di provare un sentimento per Raffaele. Quando però Martina si è dichiarata, Renda ha respinto la Miliddi, preferendo tenere con lei un semplice rapporto di amicizia. Anche dopo l’uscita da Amici però i due si sono mostrati molto complici e in molti si sono chiesti cosa stesse accadendo. Raffaele così solo qualche ora fa, durante un’intervista per Tv Sorrisi & Canzoni, ha parlato del suo rapporto con la ballerina, affermando:

“È stato un momento che mi ha un po’ scombussolato, ero amico sia di Luca, che era innamorato di lei, sia di Martina, mi sono trovato in mezzo a un triangolo che volevo evitare, volevo che risolvessero le cose tra di loro, non volevo fare la telenovela, io ero in tv a fare musica. Oggi sono single, Ho avuto una storia lunga, ma poi è finita”.

Adesso come se non bastasse Raffaele Renda è tornato a parlare del suo rapporto con Martina Miliddi, ma la sua risposta stavolta non è passata inosservata. Quando infatti una fan ha chiesto al cantante cosa ci fosse in realtà tra lui e la ballerina, l’ex allievo di Amici ha preferito evitare la domanda, inserendo solo delle emoji.

Che Raffaele e Martina nelle prossime settimane abbiano modo di approfondire il loro rapporto? In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo le parole del cantante su Rudy Zerbi e sulla sua eliminazione ad Amici 20.