1 Martina Miliddi è incinta?

Due dei protagonisti della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi sono stati Martina Miliddi e Raffaele Renda. Come sappiamo la ballerina e il cantante sono stati al centro di un triangolo amoroso con Aka7even, che per mesi ha fatto discutere il web. Inizialmente infatti la danzatrice sarda aveva iniziato una storia d’amore con Luca, quando a un tratto si è resa conto di provare un sentimento proprio per Raffaele. Dopo aver chiuso la relazione con Aka così Martina, dopo aver lasciato il talent show, ha ufficialmente dato il via alla frequentazione con Renda e ancora oggi i due si mostrano sui social innamorati e felici. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha portato la coppia al centro dell’attenzione mediatica. Ma scopriamo di più in merito.

Tutto è iniziato quando Martina Miliddi si è mostrata sui social con in mano un termometro. Ciò nonostante i più maliziosi del web hanno ipotizzato che si trattasse di un test di gravidanza e a quel punto in molti hanno insinuato che la ballerina fosse incinta e che aspettasse un figlio di Raffaele Renda. Quando la situazione è diventata esasperante così l’ex protagonista di Amici 20 è stata costretta a intervenire, per fare chiarezza sulla situazione una volta per tutte. Queste le sue dichiarazioni:

“Ho i direct pieni di questi messaggi. Ragazzi, è un termometro”.

Martina Miliddi dunque non è incinta, e non aspetta un figlio da Raffaele Renda. Nonostante la relazione proceda nel migliore dei modi, i due sono ancora troppo giovani per iniziare a pensare a una famiglia. Attualmente per di più sia la ballerina che il cantante si stanno concentrando sulle loro rispettive carriere, e nelle prossime settimane potrebbero arrivare grosse novità. Nel mentre negli ultimi giorni Martina ha scritto una dedica d’amore a Raffaele, che sembra nascondere una velata frecciatina ad Aka7even, che a sua volta è intervenuto. Rivediamo cosa è accaduto.