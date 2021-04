2 Le prime parole di Martina Miliddi

Martina Miliddi è tornata a casa dopo la sua eliminazione da Amici. La ballerina, fortemente contestata dalla Maestra Alessandra Celentano per l’intera durata del suo percorso all’interno del talent show, è stata eliminata al termine della quinta puntata dopo un ballottaggio finale con il cantante Deddy. Nel corso dei mesi di permanenza all’interno del programma Martina è finita al centro del gossip anche per la sua storia con Aka7even che, alla luce degli ultimi avvenimenti, sembra essere giunta al capolinea.

Nelle scorse ore la Miliddi è finalmente tornata attiva sul suo profilo Instagram e ha voluto dedicare qualche parola alle tante persone che l’hanno sostenuta in questi mesi. “Ciao a tutti. Sono appena rientrata a casa, sto disfacendo le valigie. Sto cercando di leggervi ma siete davvero tanti – ha dichiarato in un video caricato nelle sue stories – Grazie mille per i messaggi e per il supporto, siete davvero bellissimi. Ora cerco di godermi un po’ casa e ci sentiamo dopo“. Martina ha poi scritto un lungo post di ringraziamento a chi ha fatto parte del suo lungo percorso all’interno della scuola.

“Si conclude per me la mia esperienza ad Amici 20. Non posso che ringraziare per questa bellissima opportunità. Alla mia coach Lorella Cuccarini he ha sempre creduto in me, per avermi fatto scoprire il mondo del musical che non pensavo potesse appartenermi, te ne sarò sempre grata – ha scritto Martina Miliddi – a Umberto Gaudino e Francesca Tocca (due ballerini professionisti, ndr) per avermi accompagnato in questo percorso senza mai mollarmi, per non aver smesso mai di credere in me. Ringrazio anche il resto dei professionisti che ci hanno supportato e sopportato“.

“Porto nel mio bagaglio tutte le cose più belle che quest’esperienza mi abbia dato. Le critiche, i giudizi e i commenti negativi li lascio lì, alla vecchia me. La ragazza insicura con mille punti di domanda. Ora do spazio alla nuova me, e alla mia nuova vita, sperando che sia ricca di emozioni e opportunità. E ora.. che la mia avventura abbia inizio“. Tra i tanti commenti di supporto alla Miliddi, anche quelli di due suoi ex compagni di avventura.

Vediamoli insieme