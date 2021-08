Martina Nasoni e Daniele Dal Moro di nuovo insieme?

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sarebbero tornati insieme. Gli ex gieffini, che durante la loro permanenza nel loft di Cinecittà avevano intrapreso una già turbolenta relazione, non avevano contatti (ufficiali) da più di un anno. Lei sembrava aver voltato pagina con una vecchia conoscenza di Uomini e Donne, Alessandro Basciano. Ma il legame non ha retto, e alla metà di agosto Basciano ha spiegato di aver rotto con Martina.

Nello stesso periodo la Nasoni si lasciava alle spalle l’amore infranto, gettandosi a capofitto nelle riprese di un film. Subito dopo l’ex gieffina deve essersi riavvicinata a Dal Moro, col quale è apparsa in alcune Instagram Stories nelle ore scorse. La coppia (di amici?) è stata immortalata da un altro ex coinquilino del Grande Fratello, il romano Danilo, che ha commentato “Rianimato cuore di latta”. Che dietro queste parole ci fosse proprio un’allusione al ritorno di fiamma col bel Daniele?

Conferme inconfutali in tal senso non ce ne sono, tuttavia a Novella 2000 è giunta voce che nel loro comune soggiorno napoletano Martina Nasoni e Daniele Dal Moro avrebbe condiviso molto di più di qualche momento insieme.

La segnalazione giunta a Novella

Pare infatti che i due siano stati avvistati in teneri atteggiamenti, mentre si abbracciavano e baciavano con l’intimità di una coppia. Gli ex gieffini potrebbero aver superato i burrascosi trascorsi, cedendo ancora una volta a un’attrazione che sembra non riescano proprio a frenare.

D’altra parte quella di Martina Nasoni e Daniele Dal Moro è stata una storia intensa e gonfia di passione, che ha tenuto per mesi col fiato sospeso i follower di entrambi. Così ieri, allo scoprire che i due erano di nuovo vicini in vacanza, tra le spiagge assolate e i locali notturni intorno a Napoli, l’attenzione dei fan si è risollevata immediatamente.

Qualcuno sul Web si è limitato a tirare un sospiro di sollievo per il clima disteso che si respirava tra i propri beniamini. Altri invece non hanno potuto fare a meno di sperare che dietro il nuovo incontro di Martina e Daniele ci fosse qualcosa di più. Ebbene, proprio i più ottimisti potrebbero aver avuto ragione, considerato quanto giunto alle orecchie di Novella 2000 questa mattina.

Ora non resta che attendere una smentita o magari le necessarie conferme, e a quel punto potremo esultare davvero.

