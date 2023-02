NEWS

Nicolò Figini | 21 Febbraio 2023

Chiara Ferragni

La dedica di Chiara Ferragni

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez è reale oppure è finta? Tutti i fan se lo stanno chiedendo da quando è terminato il Festival di Sanremo. I problemi, infatti, sarebbero iniziati da quel momento. Alcuni utenti del web ci credono, ma altri non ne sarebbero molto convinti. Più volte i due sono stati avvistati insieme. Prima in giro per Milano, si dice, accanto a un presunto studio legale. Tuttavia sono stati visti anche alla festa di compleanno. Una fonte presente al Festival aveva affermato:

[…] Ridevo perché Chiara, che può piacere o meno, è di una professionalità rara, e questa professionalità l’ha mantenuta in un momento complesso fregando ogni altro istinto. Ridevo perché non era un’operazione a cuore aperto ed è bene ricordarselo, sdrammatizzando sempre. E ridevo perché era dai tempi dell’adolescenza che non sentivo parlare così tanto di limoni. Non ce l’ho, inutile che me l’ho chiedete. L’ho cancellato subito. Ho solo fatto qualche foto per immortalare il momento. Non vi dirò cosa si sono detti, né sul palco né nel backstage: sono solo affari loro“.

Mentre aspettiamo di avere una risposta definita, però, parliamo di Chiara Ferragni e del suo essere madre attenta e amorevole. L’influencer ama i suoi bambini e ha voluto fare loro una dedica attraverso un gioiello. Un modo per portarli sempre con sé in qualsiasi occasione. Si tratta di un anello creato dal brand Merù Gioielli. Il regalo arriva da parte della madre Marina Di Guardo e dalle sorelle Francesca e Valentina.

Lo storico brand milanese è celebre per le creazioni di alta gioielleria caratterizzate da elementi smaltati, come per esempio angeli, fiori e animaletti che ricordano cammei. Qui sopra potete vedere la foto in questione. Seguiteci per non perdervi tante altre news.