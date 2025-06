“La tua casa dovrebbe raccontare la storia di chi sei ed essere una collezione di ciò che ami”. Parte da questo aforisma la nuova avventura imprenditoriale di Massimiliano Baldacci Torroni, un giovane dandy dei giorni nostri che ha fatto dell’amore per l’art-dechor la sua professione.

Massimiliano non è banalmente un “interior designer” perché i suoi outfit domestici non partono dagli spazi, ma dalla conoscenza di chi deve abitarli:

“La casa – dice – non è altro che una proiezione dell’io, una sorta di ‘uomo esteriorizzato’. Ecco perché, prima di pensare a un ambiente da abbellire, bisogna conoscere il suo inquilino. Perché arredare non significa creare solo delle scenografie, non significa fare belle immagini per le riviste; è piuttosto creare una qualità di vita e una bellezza che riempie l’occhio ma, soprattutto, nutre l’anima.”

La cultura del “bello”, Massimiliano Baldacci Torroni l’ha assimilata nel corso degli anni, crescendo nel lusso delle sale di ricevimento della sua famiglia e formandosi poi come autodidatta fino a quando, al raggiungimento della maggiore età, non ha deciso di trasferire il suo know-how nella creazione di alcuni locali, l’ultimo a Cesenatico, che nell’insegna riporta l’acronimo delle sue iniziali: Art MBT.

“Ho preferito non frequentare scuole di design – dice – perché temevo di essere troppo condizionato dai modelli sempre più omologati del design contemporaneo. E invece ho capito in fretta che la prima regola dell’arredamento è che si possono infrangere quasi tutte le altre regole.

Interior-dechor o sarto dell’abitare?

C’è un giovane dandy che sta riscrivendo l’arte dell’home-culture:

“Le mie case? Più della perfezione conta la verità”

E allora, quali sono le tendenze del home-design 2025-2026?

“A me non piace parlare di mode – spiega – perché, se seguissimo i trend, ogni sei mesi dovremmo cambiare casa. E poi nessuno può imporci uno stile. Il mio ideale? Più della perfezione, senza dubbio la verità.”

Con la filosofia by MBT, dunque, la casa diventa un abito sartoriale:

“Mi è capitato in passato di avere a che fare con personalità molto poliedriche – spiega – e, in quel caso, anziché imporre uno stile, ho consigliato di dare uno stile diverso a ogni stanza. L’ho chiamata la casa ‘bipolare’, un ambiente multi-tasking perfettamente vivibile anche da chi, a volte, non riconosce se stesso.”

“Forse è improprio definire la casa lo specchio dell’anima – conclude Torroni – ma certamente le quattro mura che racchiudono parte della nostra privacy parlano di noi attraverso gli oggetti che vi accumuliamo nel tempo. Il mio compito è quello di dare ordine a quella biografia di oggetti e, mischiandoli sapientemente, realizzare il miglior affresco possibile.”

Come garantirsi la consulenza di Massimiliano Baldacci Torroni?

“Contattarmi è la cosa più semplice – dice – convincermi è un po’ più faticoso, perché non mi piace dire sì a tutti. Non è una questione di presunzione, ma semmai il contrario: accetterò di creare la tua dimora solo se, dopo averti conosciuto, sarò convinto di poterti dare non quello che volevi, ma quello che hai sempre sognato.”