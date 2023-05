Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario in auto insieme (VIDEO)

NEWS

Andrea Sanna | 1 Maggio 2023

Elena D’Amario insieme a Massimiliano Caiazzo

È diventato virale sui social un video su TikTok che mostra Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario insieme. I due sono da tempo al centro del gossip per una presunta relazione (mai confermata ci teniamo a precisarlo) e quest’ultimo filmato emerso dal web alimenta il pettegolezzo. Il tutto a poche settimane da un’altra paparazzata.

Nel video in questione si vede Massimiliano Caiazzo a bordo della sua auto passare accanto a quella di alcuni ragazzi che, con il telefonino stanno riprendendo la scena. Molto probabilmente li hanno riconosciuti in anticipo e dunque hanno pensato bene di cogliere l’occasione.

L’attore, come mostrato, si è fermato chiedendo se può o meno andare in quella direzione. La ragazza che sta filmando il video ha notato che Massimiliano Caiazzo non era da solo. Accanto a lui ha notato una presenza femminile. Capito si trattasse di Elena D’Amario, difficilmente riconoscibile vista anche l’ora tarda, l’ha salutata dicendo che la segue sempre ad Amici. A quel punto Caiazzo ha ringraziato i ragazzi con un sorriso ed è andato via.

Già altre volte Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario sono stati pizzicati insieme e di recente, dopo la vittoria del Ciak d’Oro come miglior attore Under 30, proprio la ballerina di Amici ha commentato: “Tutti vediamo e sentiamo la tua luce”. Parole che non sono passate inosservata ai fan, alle quali lui ha risposto: “La tua con me”. Questo dunque ha lasciato presupporre a un ennesimo segnale di vicinanza tra loro che, invece, continuano a essere schivi.

C’è da dire che l’enorme popolarità di entrambi (seppur per motivi differenti) ha generato grande curiosità tra la stampa e i fan sulle loro vite private. Massimiliano Caiazzo a proposito dei flirt che gli vengono attribuiti ha risposto. Disinteressato dal voler alimentare chiacchiere inutili, l’attore ha dichiarato di prenderla con filosofia. Queste le sue parole a Fanpage.it:

“Ci rido. Anche perché penso che sia una cosa molto fast food. Oggi mi attribuiscono una relazione con una persona, nel 90% dei casi dopo 24 ore se ne sono dimenticati tutti. A meno che non sia un boom e per il momento non mi è ancora accaduto”.