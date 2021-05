1 Parlano Massimiliano Mollicone e Vanessa

Sono passati solo alcuni giorni da quando Massimiliano Mollicone ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Come sappiamo l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha deciso di lasciare il programma insieme a Vanessa Spoto, preferendola ad Eugenia Rigotti. I due hanno così iniziato una relazione, e sembrerebbe che tutto stia procedendo a meraviglia. In questi giorni infatti Massimiliano e Vanessa stanno avendo modo di conoscersi e in più di un’occasione si sono mostrati sui social felici, innamorati e complici.

Solo qualche ora fa per di più l’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno deciso di tenere una diretta su Instagram, durante la quale hanno risposto alle domande dei fan. Ad un tratto è stato chiesto a Massimiliano Mollicone e a Vanessa Spoto se avrebbero preso parte alla nuova edizione di Temptation Island, che come sappiamo inizierà tra poche settimane su Canale 5. Tuttavia proprio l’ex tronista ha ammesso che ad oggi i due non sentono la necessità di partecipare al reality, essendo appena iniziata la loro storia. Tuttavia Massimiliano non esclude in futuro la possibilità di essere tra i protagonisti di Temptation. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“A Temptation Island non parteciperemo perché ad oggi credo sia un po’ inutile, ora ci godremo l’estate e tutto quello che verrà. Magari l’anno prossimo, ma ad oggi credo che non sia neanche una cosa buona per la relazione che si sta costruendo adesso, ma non nego che lo vorrei fare, lei no perché ha paura di quelle che mi spalmano la cremina”.

Nessuna possibilità dunque di vedere Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto a Temptation Island quest’anno. Che la coppia decide di partecipare al reality il prossimo anno? In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo le prime dichiarazioni dei due dopo la scelta a Uomini e Donne.