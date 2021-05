La scelta di Massimiliano Mollicone

Solo qualche ora fa si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, e inaspettatamente nel corso della puntata c’è stata una sorpresa che ha lasciato il pubblico presente senza parole. Massimiliano Mollicone infatti ha fatto la sua scelta, nonostante nei giorni precedenti non avesse annunciato alla redazione di essere pronto a lasciare il programma. Ma cosa è accaduto e con chi ha lasciato il dating show di Maria De Filippi? Scopriamo cosa sappiamo.

A svelarci le prime anticipazioni è stato come sempre Il Vicolo Delle News, che ci racconta in esclusiva cosa è successo in studio. Come sappiamo da qualche settimana Massimiliano è rimasto con sole due corteggiatici, Eugenia Rigotti e Vanessa Roto, che hanno fatto breccia nel suo cuore. Proprio la seconda, come sappiamo dalla anticipazioni della scorse registrazioni, qualche giorno fa ha lasciato lo studio, dopo essersi arrabbiata col tronista.

Massimiliano Mollicone così si è trovato alle strette e a quel punto ha deciso di fare la sua scelta, ricaduta proprio su Vanessa! I due hanno così lasciato Uomini e Donne insieme, ma attualmente non si hanno ulteriori dettagli su quanto accaduto. Nelle prossime ore però senza dubbio ne sapremo di più, e allora vi aggiorneremo con tutti i particolari.

Nel mentre domani su Canale 5 va in onda la scelta di Samantha Curcio, che solo la scorsa settimana ha deciso di lasciare il programma con Alessio. Non resta che attendere per vedere cosa accadrà e nel mentre fare tanti auguri a Massimiliano e a Vanessa.

