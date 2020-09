La rissa tra Massimiliano Morra e Francesco Testi per Adua Del Vesco: le FOTO e il VIDEO INTEGRALE

Emerse le foto e il video della rissa avvenuta qualche anno fa tra Massimiliano Morra e Francesco Testi: i due attori si sono scontrati per Adua del Vesco

Siamo nel pieno della prima puntata del Grande Fratello Vip 5 e già tante sono le emozioni alle quali stiamo assistendo. Tra i concorrenti di questa edizione come sappiamo ci sono anche Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, amatissimi dal pubblico di Canale 5. Non tutti però sanno che in passato i due attori hanno avuto una relazione, terminata a causa dell’eccessiva gelosia dell’artista partenopeo. Da allora sono passati alcuni anni, tuttavia Massimiliano e Adua non sembrerebbero essere rimasti in buoni rapporti.

Come se non bastasse proprio in passato Morra ha avuto una violenta rissa con Francesco Testi, all’epoca compagno di set dei due. La causa scatenante sarebbe stata proprio la Del Vesco e adesso in occasione dell’incontro tra Adua e Massimiliano al Grande Fratello Vip 5 il popolo di Twitter ha riportato alla luce le foto e il video di quel momento. Queste le immagini esclusive, all’epoca pubblicate dal settimanale DiPiù:

WA HO TROVATO LE FOTO DELLA RISSA #GFVIP pic.twitter.com/PgFAzLLnqn — ShineBrightLikeAWren (@ItsChiaraPre) September 14, 2020

Questo invece il video della rissa tra Massimiliano Morra e Francesco Testi:

Come se non bastasse all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Morra ha già avuto modo di avere un faccia a faccia con Adua Del Vesco. Una volta incontrata la sua ex fidanzata, Massimiliano ha fatto le sue scuse all’attrice per il suo comportamento del passato, affermando di essere intenzionato a voltare pagina e di volersi vivere questa esperienza nel migliore dei modi.

Dal canto suo Adua Del Vesco non sembrerebbe credere alle parole di Massimiliano Morra. Tuttavia a sua volta l’attrice pare volersi lasciarsi alle spalle il passato e godersi a pieno questa avventura.

Cosa accadrà dunque nelle prossime settimane tra i due? Non resta che attendere per scoprirlo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.