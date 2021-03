2 Massimiliano Morra contro Rosalinda?

Frecciatina di Massimiliano Morra per Rosalinda Cannavò? Nella giornata di oggi è andata in onda la puntata speciale di Verissimo sul Grande Fratello Vip. In questa occasione Silvia Toffanin ha intervistato tutti i vipponi usciti durante le ultime due puntate del reality.

Tra queste c’è stata anche Rosalinda Cannavò, che ha raccontato la sua esperienza all’interno della casa. Oltre a parlare del rapporto con Dayane Mello e con gli altri, c’è stata anche una pagina rivolta alla vita di Rosalinda quando ancora era Adua Del Vesco. Si è dunque parlato delle sue storie passate e, successivamente, è entrato in studio anche Andrea Zenga.

L’intervista è scivolata in maniera piuttosto tranquilla, tuttavia qualcuno sembrerebbe non averla apprezzata. A far discutere sul web ci ha pensato Massimiliano Morra, che tramite il suo profilo Instagram ha pubblicato una storia subito dopo la fine del momento dedicato a Rosalinda Cannavò. Ecco quanto pubblicato:

Insomma, la frase ha infiammato i social e i telespettatori ci hanno visto una chiara frecciatina proprio a Rosalinda. Sarà davvero così? E per quale motivo? Non ci resta che aspettare per sapere come evolveranno le cose.