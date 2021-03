1 Dayane Mello a Verissimo

Protagonista indiscussa dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Dayane Mello solo una volta uscita dalla Casa si è resa conto di quanto sia amata dal pubblico. Nel pomeriggio di domani sarà una delle ospiti della nuova puntata di Verissimo, insieme agli altri ex concorrenti.

Nel salotto di Silvia Toffanin, come leggeremo nelle prossime righe, Dayane Mello ha affrontato svariati argomenti. Tra questi, il più scottante, è senza dubbio il suo rapporto con Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana e l’attrice siciliana con il loro profondo legame hanno fatto sognare i fan Rosmello. C’è chi sperava in qualcosa di più tra loro, visti i tanti gesti equivoci, baci, promesse e parole che si sono scambiate durante i 5 mesi di ‘reclusione forzata’ al GF Vip.

Poi la rivelazione di Dayane Mello, che ha ammesso di aver provato qualcosa in più di una semplice amicizia, ma di essersi distaccata da Rosalinda Cannavò per la vicinanza tra quest’ultima e Andrea Zenga. A causa di queste incomprensioni, parte del fandom si è sgretolato, anche se c’è chi crede ancora che le due possano tornare ad essere quantomeno amiche. Proprio di questo ha voluto parlare Dayane Mello a Verissimo. La modella ha così deciso di fare chiarezza sui suoi sentimenti nei confronti di Rosalinda, non prima di aver fatto una premessa importante. Ecco alcune anticipazioni:

“Rosalinda era il mio pilastro, la mia forza. Ci siamo scelte e confidate tutto. Io non sono lesbica, però ho fatto le mie esperienze. Amare un uomo o una donna non cambia nulla per me.

Nei primi due mesi io per lei ho provato dei sentimenti molto forti, una cosa molto bella, che non ho voluto però esprimere in una maniera più espansiva perché avevo tanta paura e poi c’era mia figlia che mi guardava da casa. Ma non si trattava di amore”

Ha detto Dayane Mello. Come dicevamo la loro unione ha avuto una battuta d’arresto nel momento in cui la modella ha mandato Rosalinda Cannavò al televoto con Stefania Orlando. Ecco come ha spiegato questa sua scelta:

“Rosalinda non ha capito la mia nomination, probabilmente si è sentita tradita ma, mentre lei viveva il suo amore per Andrea Zenga, io vivevo la morte. Mi sono sentita trascurata. Poteva rendermi parte di questo suo amore confidandosi, invece sono stata l’ultima a saperlo. In ogni caso se lei vuole io ci sono”.

Le premesse, dunque, ci sono tutte. Con un pizzico di nostalgia, Dayane Mello spera di poter contare ancora su Rosalinda Cannavò, ora che il Grande Fratello è finito, anche se c’è chi sostiene come nel corso delle registrazioni di Verissimo (dove ha presenziato anche l’attrice) le due non si siano calcolate più di tanto.

Ma questo non è l’unico argomento di cui ha parlato Dayane Mello, che ha voluto affrontare anche una pagina dolorosa della sua vita…