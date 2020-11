1 Al GF Vip incidente per Massimiliano Morra, che si fa molto male al piede

Attimi di panico nella Casa del GF Vip ieri. Massimiliano Morra è stato protagonista di un incidente domestico. L’attore si è fatto male al piede e per risolvere il problema è stato necessario l’intervento del medico. Ma ricostruiamo l’accaduto.

Tutti i ragazzi si trovavano in salone intenti a svolgere la prova della settimana, affidata dalla produzione. Ad un certo punto però il caos. Non è ben chiara la dinamica del fatto, ma sappiamo per certo che Massimiliano Morra si è ferito gravemente al piede, tanto che tutti i concorrenti sono apparsi piuttosto preoccupati.

Stando a quanto riportato dai fan del programma, Massimiliano Morra si è fatto male al piede a causa di un pezzetto di vetro presente nel pavimento. Tanto male che, da quel che mostra la foto sotto, pare sia uscito fuori anche l’osso. Ecco la foto incriminata da alcuni utenti di Twitter…

Musino seduto in piazzetta Morra 24/7

Musino fa una mezza cosa: si sfracella il piede facendo uscire l’osso



CHE MUSINO #GFVIP pic.twitter.com/xEadce6F9n — carmen BIRDWALK (@c_armeen) November 10, 2020

Come dicevamo, incidente al piede che ha coinvolto Massimiliano Morra ha creato diverse reazioni tra i protagonisti. La più virale quella di Andrea Zelletta, che nel vedere le condizioni del compagno d’avventura ha iniziato ad urlare e si è messo le mani in faccia. L’ex tronista ha reagito come se si fosse fatto male lui, avvertendo così il dolore provato in quel momento da Morra…

Il libro di Zelletta non prevedeva Massimiliano col piede bucato #gfvip pic.twitter.com/5Ea2E3uDuo — fede 🌼 (@wordsoverwalls) November 10, 2020

In sottofondo si sono sentiti anche gli altri compagni (tra cui la voce di Giulia Salemi) che ha invitato Zelletta a non guardare. Ma ora Massimiliano Morra dopo l’incidente al piede come sta? Pare sia stato necessario il coinvolgimento del medico. Andiamo a capirne qualcosa in più…