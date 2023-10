Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Ottobre 2023

Grande Fratello

La mossa di Massimiliano Varrese

Ieri sera al Grande Fratello è arrivato il padre di Heidi Baci, il quale ha lanciato dure accuse contro Massimiliano Varrese. L’attore è stato criticato per aver messo sotto stress la figlia:

“Una persona che ti ha messo sotto stress, che è più grande di me (…). Io non permetto a nessuno di trattare male mia figlia e di calpestare la tua dignità. Una persona che ti ha messo addosso e ti ha rovinato tutto questo gioco qua”.

Successivamente, una volta terminato il confronto, Massimiliano Varrese si è messo a piangere in disparte per i colpi subiti. Dopo aver parlato con Ciro e Alex, quindi, il conduttore del GF ha affermato di discostarsi dai commenti del padre di Heidi e l’attore ha detto:

“Scusate. Io sono una persona che si è sempre comportata bene qui, dal primo giorno. Purtroppo essere accusato di cose così gravi mi sconvolge. Io so chi sono e so che valori che ho portato qui dentro e so qual è la verità.

Confido in Dio. Sono scosso perché le persone conoscono chi sono. Ma ricevere queste accuse in TV è pesante (…). “.

Nella notte, poi, stando al racconto di alcuni inquilini nella casa, Massimiliano Varrese ha affermato di voler prendere azioni legali contro il papà della Baci dopo gli attacchi che sono stati sferrati nei suoi confronti.

Al momento non sappiamo che cosa accadrà o se effettivamente tutto ciò è stato detto perché non abbiamo video a disposizione. Noi vi terremo aggiornati. Nel mentre non perdetevi tante altre news. QUI per recuperare la puntata completa.