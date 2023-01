NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Gennaio 2023

Il caso di Francesco Saragó a Masterchef

In queste settimane è partita la nuova edizione di Masterchef Italia, la 12esima, e come al solito non mancano grandi emozioni e colpi di scena. Quest’anno a prendere parte alla trasmissione in onda su Sky è anche Francesco Saragó, detto “Francescone” per via della sua altezza, ragazzo romano che ha conquistato il cuore del pubblico con la sua simpatia. Tuttavia proprio nell’ultima puntata andata in onda è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Durante l’episodio a lasciare la cucina è stato Beppe, l’ultimo aspirante cuoco con cui aveva legato Francesco, che a quel punto è rimasto da solo contro i suoi avversari. Saragó come se non bastasse ha dovuto anche affrontare l’ultima sfida, quella per evitare l’eliminazione, durante la quale si è affrontato con altri tre aspiranti cuochi. Nel corso della prova Francesco a un tratto ha chiesto al suo compagno d’avventura Bubu una mano per una salsa. Inaspettatamente però il concorrente, di soli 18 anni, ha risposto in malo modo, affermando: “Vai a studiare”.

In balconata nel mentre sono partite risate e applausi, e poco dopo i concorrenti di Masterchef già salvi hanno consigliato a Francesco di cambiare strategia. Ciò nonostante Saragó ha preferito andare avanti per la sua strada, venendo così decretato come uno dei migliori. Quando però l’aspirante cuoco ha raggiunto la balconata, il resto del gruppo lo ha accolto con freddezza al punto che lo stesso Francesco con una battuta ha fatto notare lo scarso entusiasmo dei suoi compagni. Sui social intanto è scoppiata la polemica.

L’accaduto infatti non è piaciuto ai più e in molti hanno parlato di presunti attacchi verso Francesco. Ma non solo. Alcuni hanno anche paragonato il caso a quello di Marco Bellavia, che pochi mesi fa ha fatto discutere l’Italia intera. Il pubblico nel frattempo ha preso le parti di Saragó e in molti stanno sostenendo e supportando il cuoco, che è intervenuto per ringraziare i fan.