In queste ore è arrivata la devastante notizia della morte di Yanin Campos, ex concorrente di MasterChef Messico. La tiktoker è venuta a mancare all’età di 38 anni a seguito di un incidente stradale. Ecco cosa è accaduto e la ricostruzione dei fatti.

Addio all’ex concorrente di MasterChef

In queste ore è arrivata una notizia che ha lasciato il web intero senza parole. L’ex concorrente di MasterChef Messico Yanin Campos è infatti morta all’età di 38 anni, a seguito di un incidente. L’aspirante cuoca è diventata nota ai più nel 2018, grazie alla partecipazione al famoso show di cucina, dove si è classificata al sesto posto. Contemporaneamente Yanin è diventata famosa anche sui social, in particolare su TikTok, dove ha raggiunto quota 100mila follower.

Stando a quanto riporta il quotidiano messicano El Financiero, che ha riportato i dettagli di quello che sarebbe accaduto, la Campos nelle prime luci del 2 agosto, intorno alle ore 6:30 di mattina, sarebbe rimasta vittima di incidente stradale. La tiktoker infatti si sarebbe schiantata contro un’automobile parcheggiata nella sua città Chihuahua. Poco dopo sarebbe stata trasportata d’urgenza in ospedale con ferite gravi. Due giorni dopo, il 4 agosto, è stato dichiarato il decesso.

Il fratello di Yanis nel mentre ha ricordato sua sorella con un dolce post sui social e ha così affermato: “Alla nostra famiglia, e ai nostri amici, vi informiamo che stiamo piangendo la morte di mia sorella, Yanin. La veglia funebre si terrà presso la Hernández Funeral Home per coloro che vorranno salutarci e unirsi a noi”. Nel mentre la polizia locale ha aperto un’indagine per stabilire le cause dell’incidente in cui è rimasta vittima l’ex concorrente di MasterChef.

Sui social intanto gli utenti stanno ricordando Yanin Campos e anche la redazione di Novella2000 si stringe al dolore della famiglia e dei cari della tiktoker.