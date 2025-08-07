Trama puntata e anticipazioni di Forbidden Fruit dell’8 agosto 2025.

Cosa sappiamo delle anticipazioni di Forbidden Fruit dell’8 agosto. Ecco tutti i dettagli e la trama per la puntata di venerdì.

Anticipazioni Forbidden Fruit 8 agosto 2025

Le anticipazioni di Forbidden Fruit dell’8 agosto rivelano una puntata ricca di tensioni, colpi di scena e piccoli inganni (qui tutto quello che è successo in settimana).

La trama della puntata si apre con un momento drammatico: la madre di Lal e Cem viene colpita da un infarto e finisce in ospedale. Alihan, Halit e Yildiz si precipitano immediatamente per avere notizie sul suo stato di salute.

Il giorno seguente, anche Zeynep decide di andare in ospedale a trovare Cem. Qui si ritrova faccia a faccia con Alihan, che non perde l’occasione per stuzzicarla e mettere alla prova i suoi sentimenti, lasciando intendere che tra loro il legame non è del tutto chiuso.

Nel frattempo, Yildiz è alle prese con il trasloco nella nuova casa. Tuttavia, ha un problema urgente da risolvere: ha bisogno di soldi per pagare Sengul, che continua a ricattarla. Così cerca un modo per ottenere del denaro da Halit senza destare sospetti.

Parlando con Defne, una nuova conoscenza che è anche una vecchia amica di Ender e Halit, Yildiz scopre un metodo piuttosto discutibile: usare la carta di credito del marito per finti pagamenti. Decide quindi di coinvolgere la proprietaria di una boutique d’alta moda e le propone l’affare. La commessa accetta senza esitazioni.

Intanto, Ender porta avanti di nascosto la sua relazione con Sinan. I due sono decisi a fuggire insieme il prima possibile. In un paio di occasioni rischiano seriamente di essere scoperti, ma Sinan riesce abilmente a ingannare sua moglie Zehra, che continua a non sospettare nulla.

Seguiteci ancora per non perdervi tutte le altre anticipazioni di Forbidden Fruit per la prossima settimana.

LEGGI ANCHE: Ates prende una drastica decisione e licenzia zia Fusun: le anticipazioni di If You Love dell’8 agosto

Le puntate e quante stagioni ha la serie turca

Forbidden Fruit ricordiamo che in Turchia conta ben sei stagioni, formate rispettivamente da: 12, 35, 27, 36 e 31 puntate.

Per ora in Italia è stata trasmessa la prima stagione, suddivisa in 35 episodi, mentre è in corso la seconda.

Non è chiaro sapere al momento quanto tempo servirà per sapere quando e come finisce Forbidden Fruit.

Quando va in onda Forbidden Fruit

Forbidden Fruit quando va in onda in TV? Se volete sapere quando viene trasmessa è bene ricordare che l’appuntamento odierno, dal lunedì al venerdì, è previsto intorno alle 14:20 circa.

Dove vedere in TV e in streaming Forbidden Fruit

La serie televisiva Forbidden Fruit dove va in onda in TV e in streaming?

Non solo su Canale 5 tutti i giorni poco dopo le repliche di Beautiful (attualmente in pausa estiva), ma anche in streaming.

La soap turca è disponibile anche su Mediaset Infinity. Qui potrete vedere non solo la puntata in contemporanea o recuperarla in un secondo momenti, ma anche andare a rivedere i precedenti episodi.