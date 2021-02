1 Matilde Brandi prof di Amici

Vi ricordate di Matilde Brandi ad Amici? Ovviamente non parliamo di lei come allieva nella scuola, ma come professoressa. La nota ballerina ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 è stata qualche anno fa nel programma di Maria De Filippi per tenere alcune lezioni con gli allievi ballerini.

Per ricordarlo bisogna andare un po’ indietro nel tempo e per la precisione al gennaio del 2015 durante la quattordicesima edizione di Amici. La Brandi in questa circostanza tenne una masterclass con gli allievi. Nel dettaglio, Matilde Brandi fece indossare a Klaudia e Vanessa un paio di tacchi e le fece esibire in una coreografia molto sensuale. Tra le due allieve venne subito fuori la competizione. Inoltre la showgirl stuzzicò anche gli allievi maschi, in particolar modo Giorgio e Cristian. L’obiettivo della Brandi fu quello di far capire agli allievi ballerini che dovevano sentirsi belli quando ballavano. E proprio Giorgio, successivamente in confessionale, disse di non sentirsi mai così.

Voi ricordavate questo momento di Amici? Vi rinfreschiamo la memoria anche con il video:

Matilde Brandi ad Amici pic.twitter.com/uX8SMKIiyk — disagiotv (@disagio_tv) February 19, 2021

Ma qualche anno fa Matilde Brandi ebbe qualcosa da ridire su Maria De Filippi e in particolare la mancata partecipazione ad Amici…